Brisantes Kellerduell steht beim SV Steinbach an In der Fußball-Bezirksliga empfängt der Drittletzte das Schlusslicht aus Kleinaspach. Auch der SV Unterweissach ist unter Zugzwang.

Nach der unerwarteten 2:3-Niederlage in Kleinaspach möchte der SV Unterweissach in der Fußball-Bezirksliga mit einem Heimsieg gegen den Vorletzten VfL Winterbach für Wiedergutmachung sorgen. Neuling Spvgg Kleinaspach/Allmersbach ist nach dem ersten Saisondreier zwar immer noch Letzter im Klassement, doch mit einem Sieg beim Drittletzten SV Steinbach würden die Kleinaspacher die rote Laterne weiterreichen können. Während am Sonntag die Spiele nach der Zeitumstellung am vergangenen Wochenende fast durchgängig um 14.30 Uhr angepfiffen werden, beginnt die Partie in Steinbach erst um 15 Uhr.

Steinbach musste bei Ex-Landesligist TSV Schornbach eine 1:5-Schlappe einstecken. „Wir haben sehr gut angefangen und sind auch in Führung gegangen. Durch ein unglückliches Eigentor haben wir innerhalb von fünf Minuten komplett das Spiel aus der Hand gegeben und drei Tore kassiert. Dann war es sehr schwer, gegen eine starke Schornbacher Mannschaft das Spiel zu drehen“, lautet die Analyse von Talha Ünal. Der SVS-Spielertrainer, der zusammen mit Philipp Heller das Team coacht, fordert von seiner Elf, gegen Kleinaspach vom Anpfiff weg alles zu geben. „Ich vertraue meiner Mannschaft und wir werden alles dafür tun, um das Spiel zu gewinnen“, appelliert Ünal an seine Mitstreiter. Fehlen werden bei den Gastgebern Nils Bothe und Jonas Kolb. Große Erleichterung herrscht bei der Spvgg Kleinaspach/Allmersbach nach dem ersten Saisonsieg. „Die Mannschaft und das Trainerteam haben sich das einfach verdient, denn Trainingsbeteiligung, Einstellung und Stimmung waren bisher immer gut, auch wenn der Druck von Woche zu Woche größer wurde“, freut sich Ralf Klimpke nach dem 3:2-Heimerfolg gegen Unterweissach. Der Aspacher Sprecher sagt weiter: „Gegen den SVU war der Sieg vielleicht glücklich, aber keinesfalls unverdient.“ Es sei auch mitentscheidend gewesen, „dass wir weniger Fehler als der Gegner gemacht haben“. Seine Mannschaft habe gegen Unterweissach, wie auch in den Spielen zuvor, auf Augenhöhe agiert. Beflügelt wollen die Gäste nun auch das Kellerduell gegen Steinbach angehen. „Der Sieg gibt uns Selbstvertrauen. Beiden Teams hilft nur ein Dreier“, meint Klimpke. Die verletzten Jason Taylor, Luca Renz, Jochen Knoll, Gianluca Lupi, Jan Maier, Peter Matuschke und Leon Schöffler fehlen aber.

Unterweissach stolperte beim bis dahin noch sieglosen Neuling in Kleinaspach. „Wir haben eine peinliche Vorstellung abgeliefert und eine indiskutable Leistung gezeigt“, macht Ralf Noack seinem Ärger gewaltig Luft. Der SVU-Sportvorstand war nach der Pleite ziemlich angefressen und enthielt sich jedes weiteren Kommentars. „Mehr gibt es dazu nichts zu sagen“, lautet seine knappe Antwort. „Gegen Winterbach müssen wir eigentlich alles besser machen. Vor allem müssen wir endlich mal über mehrere Spiele Konstanz in unsere Leistungen bringen“, fordert Noack und fügt warnend hinzu: „Ansonsten werden wir in dieser Saison definitiv gegen den Abstieg spielen.“ Positiv ist, dass Trainer Norbert Gundelsweiler auf seinen gesamten Kader zurückgreifen kann.