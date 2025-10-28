Brisantes Kellerduell in der Bezirksliga wird nachgeholt

Ursprünglich wäre das Duell in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall am 1. Spieltag über die Bühne gegangen.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________
---
In der Tabelle stehen beide Teams aktuell in der unteren Hälfte. Der TSV Obersontheim steht nach neun absolvierten Spielen auf dem zwölften Platz und damit auf dem Relegationsrang. Mit neun Punkten auf dem Konto können die Hausherren mit einem Heimsieg im Nachholspiel auf den zehnten Platz springen und damit die kommenden Gäste überholen. Mit elf Zählern rangiert der TSV Rudersberg vor der Nachholpartie auf dem zehnten Platz und kann mit einem Sieg zwar nur einen Platz gut machen, allerdings wäre damit zusätzlich der Anschluss an das Mittelfeld hergestellt. Während der TSV Rudersberg die letzten beiden Auftritte gewann und sich damit etwas gefangen hat, blickt der Obersontheim auf eine Durststrecke zurück und brauch dringend Punkte.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________