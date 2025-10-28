Brisantes Kellerduell in der Bezirksliga wird nachgeholt

In der Tabelle stehen beide Teams aktuell in der unteren Hälfte. Der TSV Obersontheim steht nach neun absolvierten Spielen auf dem zwölften Platz und damit auf dem Relegationsrang. Mit neun Punkten auf dem Konto können die Hausherren mit einem Heimsieg im Nachholspiel auf den zehnten Platz springen und damit die kommenden Gäste überholen. Mit elf Zählern rangiert der TSV Rudersberg vor der Nachholpartie auf dem zehnten Platz und kann mit einem Sieg zwar nur einen Platz gut machen, allerdings wäre damit zusätzlich der Anschluss an das Mittelfeld hergestellt. Während der TSV Rudersberg die letzten beiden Auftritte gewann und sich damit etwas gefangen hat, blickt der Obersontheim auf eine Durststrecke zurück und brauch dringend Punkte.