Brisantes Kellerduell für 1. FC Wülfrath Das Schlusslicht der Landesliga tritt beim Vorletzten FSV Vohwinkel an. Für den Verlierer des Derbys wird es schwer, den Anschluss an das Mittelfeld zu halten.

FSV Vohwinkel – 1. FC Wülfrath. Zu einem Derby mit einer besonderen Brisanz kommt es am Sonntagnachmittag im Wuppertaler Stadtteil Vohwinkel (15.30 Uhr Sportanlage Lüntenbeck). Mit dem FSV Vohwinkel und dem FCW treffen zwei Mannschaften in einem Landesliga-Abstiegsduell aufeinander, die in der jüngeren Vergangenheit deutlich bessere Tage gesehen haben.

Es ist noch gar nicht so lange her, dass die Wülfrather an der Spitze der Landesliga-Tabelle kräftig mitmischten und der FSV sogar den direkten Durchmarsch von der Bezirksliga bis in die Oberliga schaffte.

Danach ging für die Vohwinler „Füchse“ dann der Weg aber wieder in die andere Richtung, und jetzt kämpft der FSV wie der Lokalrivale Wülfrath um den Klassenerhalt. Trainer des FSV bei dem vielbeachteten Durchmarsch bis in die Oberliga war vor einigen Jahren der profilierte Marc Bach, der unter anderem bei den Oberligisten VfB Hilden und TVD Velbert auf der Kommandobrücke stand. Jetzt hat Marc Bach die Aufgabe, seinen Stammverein Vohwinkel in der Landesliga zu halten.

Schon in der vergangenen Saison kämpften der FSV wie auch der FCW um den Klassenerhalt, den dann auch beide Teams schafften. Ob es in dieser Spielzeit erneut zum Klassenerhalt für beide Mannschaften reichen wird, ist derzeit schwer zu beurteilen. Nach jetzigem Stand müssten sowohl das Tabellenschlusslicht 1. FC Wülfrath als auch der Vorletzte FSV Vohwinkel den bitteren Weg in die Bezirksliga antreten. Beide Teams haben magere drei Punkte auf dem Haben-Konto. Das sind acht Zähler Rückstand auf den rettenden Nichtabstiegsplatz, den derzeit die Spvgg Steele einnimmt.