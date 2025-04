Brisantes Derby steht an, Dreikampf um Meisterschaft spitzt sich zu

Der 23. Spieltag der Brandenburgliga steht bevor und bringt erneut Spannung in allen Tabellenregionen. Während sich an der Spitze ein enger Dreikampf zwischen der SG Union Klosterfelde, dem SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf und dem 1. FC Frankfurt abzeichnet, kämpfen im Tabellenmittelfeld mehrere Teams um Stabilität und Punkte. Im Derby stehen sich der Oranienburger FC Eintracht 1901 und der TuS 1896 Sachsenhausen gegenüber.

Beide Teams gehen mit Erfolgserlebnissen in diese Partie. Altlüdersdorf feierte zuletzt einen späten 2:1-Auswärtssieg beim FSV Union Fürstenwalde. Mit 39 Punkten ist Altlüdersdorf Vierter – die Plätze eins bis drei bleiben in Reichweite. Neuruppin hingegen kommt mit Rückenwind aus zwei Siegen in Folge. Auf das 1:0 gegen Fortuna Babelsberg – ermöglicht durch einen Treffer von Lennart Jäger und eine doppelte Rote Karte gegen die Gäste – folgte ein 3:0-Erfolg in Lübben. Anton Bryzhchuk war dabei der Mann des Tages mit einem verwandelten Elfmeter und einem weiteren Treffer aus dem Spiel heraus. Louis Mischor setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.

Das Hinspiel hatte es ebenfalls in sich: Der MSV gewann damals knapp mit 2:1. Maksym Kyrylov brachte die Gastgeber früh in Führung, doch Szymon Wierzchowski glich noch vor der Pause aus. In der 89. Minute entschied Kostiantyn Hramatik mit einem späten Treffer die Partie. Nun will Altlüdersdorf im Heimspiel Revanche nehmen – Neuruppin dagegen seine aufsteigende Formkurve fortsetzen.