Brisantes Derby in Regen - Lindberg fordert Osterhofen

Daniel Kopp (Sportlicher Leiter TSV Regen): "Unsere Vorbereitung verlief ziemlich holprig, sowohl die Ergebnisse als auch die gezeigten Leistungen ließen größtenteils zu wünschen übrig. Nichtsdestotrotz sind wir für den Auftakt gegen den starken Aufsteiger aus Langdorf bereit und ich bin mir sicher, dass die Jungs an ihre Leistungsgrenze gehen werden. Mit dem angestrebten Sieg zum Pichelsteinerfestauftakt am Freitag wollen wir mit Rückenwind in die neue Saison starten."

Christoph Fischer (Sportlicher Leiter TSV Lindberg): "Gleich zum Start in die neue Saison erwarten wir zuhause mit Osterhofen den absoluten Topfavoriten auf die Meisterschaft. Sie haben eine Mannschaft zusammengestellt, in der wohl jeder Spieler schon mindestens in der Bezirksliga gespielt hat und die wohl stärker aufgestellt ist als in der letzten Saison. Wir werden in diesem Spiel viel laufen und leiden müssen. Trotzdem trauen wir uns - gerade auf unserem Platz mit unseren Fans im Rücken - auch gegen diesen Gegner eine Überraschung zu. Dafür bedarf es aber einer Topleistung in allen Bereichen. Wir haben nichts zu verlieren."

Personal: Tobias Hafner hat sich in der Vorbereitung den Meniskus gerissen und wird länger ausfallen. Zudem steht hinter dem Einsatz von Max Straub noch ein großes Fragezeichen.



Marco Dellnitz (Trainer SpVgg Osterhofen): "Die Jungs haben in der Vorbereitung gut gearbeitet und die Stimmung ist sehr gut. Aufgrund der vielen Kaderumstellungen ist es wichtig, schnellstmöglich eine Einheit zu werden. Wir freuen uns sehr auf das erste Spiel beim TSV Lindberg mit seinen fantastischen Fans. Hut ab, was der Klub in den letzten Jahren aufgebaut hat. Ziel ist es, ein gutes Spiel zu absolvieren und gut in die Saison zu starten."

Personal: Co-Spielertrainer Sebastian Benesch (Adduktoren), Eduard Olariu (Knöchel-OP), Lucas Fischer (Faserriss) und Maximilian Schramm (Prellung) können nicht mitwirken. Dazu ist der Einsatz von Matthias Lazar noch fraglich.