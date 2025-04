Brisantes Derby in Kirchberg - Winzer fordert Plattling

Thomas Häfner (Spielertrainer SV Winzer): "Plattling ist natürlich haushoher Favorit und spielerisch die wahrscheinlich beste Mannschaft der Liga. Aber wir haben in den letzten Wochen sehr gut gearbeitet und wollen auch in Plattling nichts unversucht lassen, um sie vor eine Herausforderung zu stellen."

Michael Steiger (Trainer SpVgg Plattling): "Nach dem hart erkämpften und unfassbar wichtigen Sieg gegen Straubing heißt es nun am Ostermontag diesen zu vergolden und gegen den SV Winzer zu bestehen. Wir müssen wieder bereit sein, als Mannschaft alles auf dem Platz zu geben und zu lassen. Nur so können wir auch unsere anderen Qualitäten zum Tragen bringen. Winzer ist die letzten vier Spiele ungeschlagen und wird dementsprechend selbstbewusst und mit einem Plan zu uns reisen. Die Zeit der Ausreden ist allerdings schon lange vorbei und so steht jeder einzelne Spieler in der Pflicht."

Michael Schaller (Trainer SC Zwiesel): "Unsere Leistungskurve zeigt momentan sowohl im Training als auch in den Spielen leider etwas nach unten. Wir hoffen den Schalter in Neßlbach wieder umlegen zu können. Wie schwer sie zu bespielen sind, haben wir bei der Niederlage in der Vorrunde schmerzlich erfahren müssen. Nichtsdestotrotz wissen wir um unsere Stärke und werden versuchen, die Punkte mit nach Zwiesel zu bringen."

Johann Lauerer (Spielertrainer SV Neuhausen/Offenberg): "Am vergangenen Sonntag konnten wir in einem verrückten Fußballspiel drei wichtige Punkte aus Bischofsmais mitnehmen. Damit ist es uns gelungen, unsere Serie im Kalenderjahr 2025 weiter auszubauen. Jetzt erwartet uns das Duell mit unseren Freunden aus Straubing. Die DJK ist eine spielstarke Mannschaft mit großem Kampfgeist. Die Ausgangslage ist klar: wir befinden uns aktuell in sehr guter Form, während das Team um Bachmann, Schub und Weber im Abstiegskampf dringend Punkte braucht. Ich rechne deshalb mit einem intensiven Spiel, in dem Kleinigkeiten über das Ergebnis entscheiden können. Vor heimischem Publikum wollen wir auf jeden Fall etwas Zählbares mitnehmen."

Personalien: Beim SVN gibt es gegenüber der Vorwoche wohl keine Veränderungen.



Ralf Bachmann (Sportlicher Leiter DJK SB Straubing): "Der SV Neuhausen/Offenberg ist mit vier Siegen in den vier Pflichtspielen 2025 eindeutig die Mannschaft der Stunde. In Perkam und Bischofsmais muss man erst einmal gewinnen und in den beiden Heimspielen ließen sie es mit insgesamt 10:2-Toren richtig krachen. Bei uns musste man zuletzt leider immer konstatieren: gut gespielt, aber leider nichts geholt. Die Rollen sind also klar verteilt. Schön wäre es ja, wenn es diesmal heißen würde: die DJK hat zwar schlecht gespielt, aber dafür die drei Punkte geholt. Vielleicht sollten wir es so probieren?"

Personalien: Sicher fehlen wird Kapitän Maxi Bachmann (Sprunggelenk), bei einigen Wacklern entscheidet sich der Einsatz kurzfristig.