Brisantes Derby in Grebenstein – Bosporus im Topduell gefordert

Der Auftakt zur Rückrunde der Gruppenliga Kassel 2 verspricht Spannung auf allen Ebenen: TSG Sandershausen und TuSpo Rengershausen kämpfen weiter um die Tabellenführung, TuSpo Grebenstein trifft auf das formstarke TSV Holzhausen/Reinhardswald, und im Keller stehen TSG Wilhelmshöhe und SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen vor richtungsweisenden Aufgaben.
Derbystimmung im Sauertal
Dritter gegen Zwölfter – dennoch ist das Derby offener als es die Tabelle vermuten lässt. Grebenstein wartet seit drei Spielen auf einen Sieg, während der TSV mit vier Erfolgen aus fünf Partien eine der stärksten Formkurven der Liga aufweist. Beide Teams starten mit unterschiedlicher Ausgangslage in die Rückrunde, doch die Gäste reisen mit wachsendem Selbstvertrauen an.
Mittelfeldduell in Veckerhagen
Reinhardshagen will nach zwei Niederlagen zurück in die Spur finden und kann dabei wieder auf die Paar-Brüder setzen. Kaufungen könnte mit einem Auswärtssieg punktgleich ziehen und die SG in der Tabelle überholen. Aufgrund der zuletzt schwankenden Leistungen beider Teams dürfte ein enges Duell an der Weser bevorstehen.
Schwere Aufgabe
Rothwesten empfängt mit der TSG Sandershausen den punktgleichen Tabellenführer, der zuletzt fünf Siege in Folge feierte. Die Gastgeber treten nach der unglücklichen 2:3-Niederlage gegen Wolfsanger im Mittelfeld an, während Sandershausen seine Stabilität weiter unter Beweis stellen will. Das Hinspiel endete 2:1 für den Spitzenreiter.
Klare Angelegenheit?
Rengershausen geht als klarer Favorit ins Spiel gegen die deutlich tiefer liegende TSG Wilhelmshöhe. Die Gäste überraschten zuletzt mit einem 3:3 in Baunatal, doch der TuSpo hat seine letzten sechs Heimspiele gewonnen. Zum Saisonauftakt setzte sich der Tabellenführer bereits mit 2:0 durch.
Enge Partie erwartet
Bosporus musste in Rengershausen eine knappe Niederlage hinnehmen, blieb zuvor jedoch sieben Spiele ungeschlagen. Lohfelden hatte spielfrei und reist ausgeruht an, will aber nach dem 1:0-Erfolg im Hinspiel erneut punkten. Beide Teams liegen punktgleich, weshalb das Duell direkten Einfluss auf die obere Tabellenhälfte hat.
Quo vadis, Baunatal?
Baunatal strebt unter dem neuen Trainerduo Oliev/Bestmann nach dem Remis gegen Wilhelmshöhe den ersten Dreier an. Die SGWBO reist nach dem 5:3-Sieg in Wanfried mit Rückenwind an und hofft auf weitere Punkte im Abstiegskampf. Das Hinspiel endete 1:1, und erneut treffen zwei unberechenbare Teams aufeinander.
SGHU unter Druck
Wolfsanger geht mit drei Siegen aus den letzten drei Partien als Favorit in die Begegnung. Für die SGHU gilt das 2:2 in Grebenstein als Mutmacher, doch der Fehlstart in die Saison wirkt weiter nach. Das Hinspiel gewann die SG, doch aktuell spricht vieles für die formstarken Gastgeber.