Brisantes Derby in Grebenstein – Bosporus im Topduell gefordert

Rothwesten empfängt mit der TSG Sandershausen den punktgleichen Tabellenführer, der zuletzt fünf Siege in Folge feierte. Die Gastgeber treten nach der unglücklichen 2:3-Niederlage gegen Wolfsanger im Mittelfeld an, während Sandershausen seine Stabilität weiter unter Beweis stellen will. Das Hinspiel endete 2:1 für den Spitzenreiter.

Rengershausen geht als klarer Favorit ins Spiel gegen die deutlich tiefer liegende TSG Wilhelmshöhe. Die Gäste überraschten zuletzt mit einem 3:3 in Baunatal, doch der TuSpo hat seine letzten sechs Heimspiele gewonnen. Zum Saisonauftakt setzte sich der Tabellenführer bereits mit 2:0 durch.

Enge Partie erwartet

Morgen, 15:30 Uhr FC Bosporus Kassel Bosporus KS FSC 1924 Lohfelden Lohfelden 15:30 PUSH

Bosporus musste in Rengershausen eine knappe Niederlage hinnehmen, blieb zuvor jedoch sieben Spiele ungeschlagen. Lohfelden hatte spielfrei und reist ausgeruht an, will aber nach dem 1:0-Erfolg im Hinspiel erneut punkten. Beide Teams liegen punktgleich, weshalb das Duell direkten Einfluss auf die obere Tabellenhälfte hat. Quo vadis, Baunatal?

Baunatal strebt unter dem neuen Trainerduo Oliev/Bestmann nach dem Remis gegen Wilhelmshöhe den ersten Dreier an. Die SGWBO reist nach dem 5:3-Sieg in Wanfried mit Rückenwind an und hofft auf weitere Punkte im Abstiegskampf. Das Hinspiel endete 1:1, und erneut treffen zwei unberechenbare Teams aufeinander. SGHU unter Druck