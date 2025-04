Brisantes Derby in Etzenricht – Schlittert Raindorf in die Krise?

Das inzwischen enteilte Führungsduo der Bezirksliga Nord muss bereits am Samstag ran. Spitzenreiter SV Etzenricht genießt endlich mal wieder Heimrecht und bestreitet das Lokalduell gegen den formstarken FC Weiden-Ost. Eine – zumindest auf dem Papier – einfachere Aufgabe muss Verfolger SpVgg SV Weiden II zu Gast beim Vorletzten FV Vilseck lösen. Auf das erste Erfolgserlebnis im neuen Jahr hoffen unterdessen der 1.FC Schlicht (gegen Tännesberg) und der nicht mehr wiederzuerkennende FC Raindorf, der im Derby bei Willmering-Waffenbrunn gastiert. Um wichtige Punkte für den Klassenerhalt geht's in den Duellen Hahnbach gegen Arnschwang und Grafenwöhr gegen Vohenstrauß.



Hinspiel: 2:3. Im Kampf um den Klassenerhalt hat der FV Vilseck (15., 18) zu punkten begonnen. Nach dem Heimsieg gegen Schnaittenbach gab es zuletzt ein verdienten Punktgewinn bei Inter Bergsteig, womit das Graßler-Team in vier Spielen nach der Winterpause nur eine Niederlage zu beklagen hat. Diese Mini-Serie am Samstag zu verteidigen, wird gegen die U23 der SpVgg SV Weiden (2., 47) sicher kein leichtes Unterfangen. Nach einem unbefriedigendem Saisonstart hat sich die Weidener Zweitvertretung mit Übernahme von Josef Rodler schnell gefangen und ist aktuell die Mannschaft der Stunde. Nach zuletzt drei Siegen in Folge belegt Weiden inzwischen den Aufstiegs-Relegationsplatz mit Tuchfühlung zu Spitzenreiter Etzenricht. Dennoch macht man sich in Vilseck kleine Hoffnungen auf etwas Zählbares, denn bereits in der Vorrunde kippte eine frühe Führung erst in der Schlussphase. Zudem machen das Auftreten des FV-Teams in den letzten Wochen plus der Heimvorteil durchaus Mut. (zej)







Hinspiel: 2:1. Nur zwei Punkte aus fünf Spielen: die junge Mannschaft des 1.FC Schlicht (4., 37) ist nicht gut aus der Winterpause gekommen. Die vielen Punktverluste hatten zur Folge, dass der zweite Platz nun schon zehn Zähler entfernt ist. Und mit Blick aufs Tableau droht das Abrutschen um weitere Tabellenplätze, wenn die Grünweißen nicht schleunigst in die Gänge kommen. Die Trendwende peilt man im kommenden Heimspiel gegen den TSV Tännesberg (7., 35). Kein einfaches Unterfange, scheinen sich die Gäste doch wieder stabilisiert zu haben. Unter der Woche gelang dem TSV ein knapper 2:1-Heimerfolg gegen Pfreimd. „Wir wollen auch aus Schlicht was mitnehmen“, bringt Spielertrainer André Klahn auf den Punkt.







Hinspiel: 1:0. Spieltag 25 beschert dem SV Etzenricht (1., 53) Heimrecht gegen den FC Weiden-Ost (5., 36), nachdem sich zuletzt drei Termine auf fremden Sportanlagen aufreihten. Mit der Ausbeute von sieben Punkten daraus dürften Fans und Verantwortliche völlig zufrieden sein. Zumal zwei Serien fortgeschrieben werden konnten. Auswärts verbuchten Koppmann & Co. bisher 28 Zähler (8/4/0) und blieben ohne Niederlage, gleiches gilt für das Ranking in der Rückrunde (7/2/0). Es folgt ein Duell mit Brisanz, denn Weiden-Ost holte aus den letzten drei Partien ebenso sieben Punkte. Nach der Lücke im heimischen Terminkalender sagt Etzenrichts Spielertrainer Andy Wendl vor dem Derby: „Wir freuen uns nach den drei Auswärtspartien wieder daheim spielen zu können. Die Schwere der Aufgabe ist uns natürlich bewusst. Wir müssen immer hellwach sein und größte Leistungsbereitschaft auf den Platz bringen.“ Als Plus des SVE erwies sich auch nach der Winterpause die Qualität in der Breite des Kaders. Wendl hat die Option, auf fast allen Positionen gleichwertige Einwechselspieler zu bringen. (war)





Hinspiel: 1:1. Als „sauwichtig“ bezeichnete Christian Seifert, Co-Trainer in Hahnbach (8., 33), den 1:0-Triumph im Nachholspiel gegen Raindorf. In einem alles in allem enttäuschenden Bezirksligaspiel hatte der SV das bessere Ende für sich – und konnte sein Polster auf die Abstiegsplätze somit auf sechs Punkte ausbauen. Es wartet das nächste ganz wichtige Heimspiel, wenn der direkte Konkurrent DJK Arnschwang (11., 31) in Hahnbach aufkreuzt. Die Kicker aus dem Chamer Winkel waren am letzten Spieltag ebenfalls gegen Raindorf gefordert und gewannen ebenfalls mit 1:0. Durch die zwei jüngsten Erfolge konnte sich die Ranzinger-Elf etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen, ist aber natürlich noch nicht gesichert. Daher gilt es am Sonntag nachzulegen.







Hinspiel: 2:1. Nachdem neuerdings auch der FV Vilseck punktet und man selbst weiter auf den ersten Saisonsieg wartet (0/7/16), sollte endgültig klar sein, dass sich der TuS Schnaittenbach (16., 7) auf Abschiedstournee aus der Bezirksliga befindet. Aber ein Ziel haben der scheidende Spielercoach Ralph Egeter und seine Mannen ja noch: ein Spiel zu gewinnen. Die siebtletzte Chance dazu ergibt sich auswärts bei der SpVgg Pfreimd (13., 27). Der Ex-Landesligist steht nach drei Niederlagen am Stück mächtig unter Zugzwang. „Natürlich wollen wir dieses Heimspiel gewinnen“, macht Bastian Lobinger unmissverständlich klar. Pfreimds Spielercoach war grundsätzlich zufrieden mit dem Auftritt unter der Woche in Tännesberg, auch wenn der Lohn ausblieb. „Die Formkurve zeigt nach oben, obwohl die Ausfallliste immer länger wird. Wir wollen eine engagiere Leistung mit einem Heimdreier belohnen“, so Lobinger, dessen Spieltagskader sich erst beim Abschlusstraining entscheidet.





Hinspiel: 2:1. Nach dem letzten, inzwischen fünften Sieg in Folge, hat der FC Wernberg (3., 40) bereits die 40-Punkte-Marke erreicht und damit das Saisonziel frühzeitig eingefahren. „Aufgrund des extrem engen Kaders und der Verletzungsprobleme vor und während der Saison kann diese Leistung gar nicht hoch genug angerechnet werden. Wir standen zu Beginn der Saison lange auf dem letzten Tabellenplatz und haben uns dann mit intensiver Arbeit und hoher Leistungsbereitschaft sukzessive nach vorn gearbeitet. Mein höchster Respekt vor diesen Jungs“, so Trainer Adi Götz. Aber die Saison ist noch nicht zu Ende, erwartet doch die Grün-Weißen am Sonntag eine erfahrene Mannschaft von Inter Bergsteig Amberg (10., 32). Der SVIB benötigt noch ein paar Pünktchen für den Klassenerhalt und wird daher alles daran setzen, am Naab-Ufer zu punkten. Laut Spielertrainer Helmut Jurek liege die Favoritenrolle aber klar beim Gegner. „Nichtsdestotrotz wollen wir uns nach dem letzten Spiel ordentlich regenerieren und mindestens einen Punkt holen.“ Derweil benennt Götz die Zielsetzung so: „Wir wollen weiterhin erfolgreichen, offensiven Fußball spielen und die aktuelle Siegesserie weiterführen.“ Vor dem Gegner hat der erfahrene Trainer Respekt: „Inter war eine der stärksten Gegner der Vorrunde und hat uns so richtig zugesetzt. Sie sind mit sehr guten Einzelspielern bestückt und im Zentrum immer gefährlich.“







Hinspiel: 3:3. Tolle Moral bewies die SpVgg Vohenstrauß (9., 32) im Heimspiel gegen Pfreimd. In diesem Sechs-Punkte-Spiel konnte zweimal ein Rückstand egalisiert werden, ehe Michael Hilburger kurz vor Abpfiff per Kopf sogar noch den Siegtreffer erzielte. Der Abstand zu den Relegationsplätzen konnte dadurch vergrößert werden, dennoch bedeutet dies noch lange kein Ruhekisten für das Team von Trainer Martin Schuster. Am Sonntag steht erneut ein direktes Duell um den Klassenerhalt an. Die Reise führt diesmal zur SV Grafenwöhr (14., 26). Der Gastgeber steht mit dem Rücken zur Wand und wird versuchen, mit aller Macht zu punkten. Gästetrainer Schuster warnt vor allem davor, sich von der Tabellensituation blenden zu lassen: „Wir stellen uns in Grafenwöhr auf ein ganz schweres Spiel ein. Die Gastgeber haben sich seit der Winterpause in allen Belangen deutlich verbessert. Sie verfügen über sehr gefährliche Offensivkräfte. Daher wollen wir mit Selbstvertrauen, aber vor allem auch motiviert und diszipliniert in die Partie gehen.“ Und was sagt Grafenwöhrs Übungsleiter Martin Kratzer vor der Partie? „Es wird ein wichtiges Spiel für uns. Wir müssen jetzt punkten, am besten dreifach. Ein weiteres Unentschieden bringt uns nicht weiter. Wir müssen defensiv standhaft sein und nach vorne unsere Chancen effektiv nutzen. Wir brauchen am Sonntag auch das Momentum auf unserer Seite und das ein oder andere Quäntchen Glück. Wenn wir dann noch mit Köpfchen und Genauigkeit den Abschluss suchen, dann ist ein Heimsieg möglich.“ (mwr/fdr)







Hinspiel: 1:3. Vor dem Lokalderby bei der SpVgg Willmering-Waffenbrunn (12., 28) dürfte die Stimmungslage im Lager des FC Raindorf (6., 36) äußerst gedrückt sein. Der einstige Tabellenführer steckt in einer waschechten Form- und Ergebniskrise, konnte bislang nicht an die Darbietungen aus dem alten Jahr anknüpfen. So auch am vergangenen Mittwoch in Hahnbach, wo man ein ganz schwaches Spiel ablieferte. Nach nunmehr vier Niederlagen in Serie und nur einem eigenen Treffer sollte den Raindorfern langsam ein Licht aufgehen, um im Klassement nicht noch weiter abzustürzen. Vielleicht klappt's ja im Derby mit der Trendwende. Allerdings wartet auf den FC dort ein kampfstarker Gegner, der seinerseits unbedingt gewinnen will, um einerseits die 30-Punkte-Marke zu knacken und andererseits Anschluss an die besser postierten Teams zu finden. Eine spannende Ausgangslage.