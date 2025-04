Brisantes Derby in Aiglsbach - Teisbach gastiert am Peterswöhrd

Im Tabellenkeller steht zweifellos das Nachbarduell zwischen dem TV Aiglsbach und dem in diesem Jahr noch immer sieglosen FC Walkertshofen im Mittelpunkt. Der FSV Landau und der FC Eintracht Landshut wollen ihre wichtigen Siege vom Dienstag veredeln, haben mit dem FC Ergolding und der TuS Pfarrkirchen allerdings harte Brocken vor der Brust. An den letzten Strohhalm klammert sich Schlusslicht TSV Ergoldsbach im Heimspiel gegen den TSV Langquaid.

Mit einem neuen Tabellenführer geht die Bezirksliga West in den 26. Spieltag. Nach zwei Siegen mit 10:1-Toren will der FC Teisbach die Englische Woche mit einem weiteren Dreier beim FSV VfB Straubing krönen. Der SV Neufraunhofen möchte nach zuletzt drei Partien ohne Sieg gegen den ATSV Kelheim wieder in die Erfolgsspur zurückkehren, zumal auch der Rangdritte TV Schierling (beim ASCK Simbach) in Lauerstellung liegt.

Josef Burmberger (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Mit vier Punkten aus den letzten beiden Spielen sind wir mehr als zufrieden, wenngleich der späte Ausgleich für Straubing einen faden Beigeschmack mit sich bringt. Gegen die Eintracht aus Landshut können wir nun mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Der Gegner konnte sich aus den letzten beiden Spielen ebenfalls vier Punkte erkämpfen und hat mit dem Sieg gegen Neufraunhofen definitiv aufhorchen lassen. An der Rennbahn wird es hoffentlich ein anderes Spiel als im Hinspiel werden. Hier stand der Gegner auf kleinem Platz sehr tief und versuchte mit weiten Bällen zum Erfolg zu kommen, was letztlich auch einmal gelang und unsere Niederlage damit besiegelte. Dies gilt es am Sonntag zu verhindern, damit wir die drei Punkte im Rottal behalten. Dass dies das Ziel gegen den Tabellenvorletzten ist, steht außer Frage."

Christian Brandl (Spielertrainer FC Walkertshofen): "Wir erleben aktuell eine schwierige Phase. Deshalb geht es im Endeffekt darum, Spaß am Fußball zu haben. Am Samstag in Aiglsbach wollen wir das wieder versuchen."

Torsten Holm (Trainer TV Aiglsbach): "Nach den zwei vermeidbaren Niederlagen haben wir jetzt ein echtes Sechs-Punkte-Spiel vor der Brust. Es ist sogar ein Derby, das wir natürlich unbedingt gewinnen wollen und vielleicht auch müssen. Da heißt es jetzt die Kräfte zu bündeln und am Samstag alles in die Waagschale zu legen, um die drei Punkte bei uns zu lassen."

Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Das furiose Hinspiel endete mit einem knappen Sieg in der Nachspielzeit für uns. Aktuell sind wir gut drauf und dementsprechend wollen wir in Simbach bestehen und den nächsten Dreier einfahren. Wir wissen aber um die Schwere der Aufgabe."

Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "Das Spiel gegen den VfB ist das Ende der ersten und gleichzeitig der Anfang der zweiten Englischen Woche. Wie für jedes Team in der Liga ist das eine außergewöhnliche Belastung. Die Jungs sind aber gut drauf und werden gemeinsam versuchen, in Straubing wieder an die Leistungsgrenze zu gehen."

Christoph Schambeck (Trainer FSV Landau): "Der Sieg gegen Walkertshofen war vor allem mental extrem wichtig, da wir uns endlich mal belohnen konnten. Nichtsdestotrotz war es 'nur' ein Sieg und der Abstand zu den direkten Abstiegsplätzen hat sich nicht vergrößert. Gegen Ergolding sind wir wieder krasser Außenseiter, weil der FCE in meinen Augen nicht nur spielerisch die beste Mannschaft ist, sondern auch einen sehr guten Trainer hat. Zudem befinden sie sich aktuell in Topform. Die Verletzungen, die wir die letzten beiden Spiele leider hinnehmen mussten, tun richtig weh und erschweren die Aufgabe zusätzlich. Wenn irgendwie ein Punkt herausspringen sollte, wäre das für uns ein riesiger Erfolg."

Michael Wax (Trainer TSV Langquaid): "In Ergoldsbach erwartet uns am Sonntag ein heißes Derby. Sie werden mit aller Macht versuchen auf die Relegationsplätze zu springen, dafür benötigen sie einen Dreier. Im Hinspiel haben wir uns als Mannschaft und vor allem auch ich als Trainer nicht mit Ruhm bekleckert und somit dann auch irgendwo verdient zuhause verloren. Das war damals für uns ein herber Dämpfer. Jedoch geht unsere positive Entwicklung in den letzten Wochen trotz allen Umständen stets bergauf. Daran wollen wir anknüpfen, wir haben Bock auf mehr."





Daniel Treimer (Co-Spielertrainer SV Neufraunhofen): "Michael Gerauer hat im Bericht unter der Woche vieles angesprochen, wo es im Moment fehlt. Wenn wir jetzt aber den Kopf in den Sand stecken, dann können wir ja gleich aufhören Fußball zu spielen. Solche 'kleinen' Krisen hat man immer mal und es geht halt nicht immer nur nach oben, sondern manchmal stockt es eben. Dann muss sich die Mannschaft da auch wieder selber rausziehen und das wird sie auch! Wir haben einen starken Charakter in der Mannschaft und der wird auch wieder zünden. Und da fangen wir am besten diesen Sonntag daheim gegen ein starkes Kelheim wieder damit an." Personalien: Der Kader bleibt gegenüber dem Montags-Spiel unverändert.



Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Nach dem Remis gegen Ergoldsbach dürfen wir nun zum Tabellenzweiten SV Neufraunhofen, der nach einer unerklärlichen Durststrecke jetzt auf den zweiten Tabellenplatz hinter Teisbach abgerutscht ist. Deshalb wird die sehr erfahrene und eingespielte Mannschaft am Sonntag alles daran setzen, um zu punkten und möglichst zum Saisonende wieder ganz oben zu stehen. Wir selbst kennen den Gastgeber schon seit über zehn Jahren in verschiedensten Duellen und wissen um die Stärke der Mannschaft. Unser letzter Punktgewinn in Neufraunhofen ist schon über sechs Jahre her. Wenn wir im schönen Hexenkessel von Neufraunhofen keine Top-Leistung abrufen können, werden wir dort auch nichts ernten, das ist definitv klar."

Personalien: Nico Pollmann fällt mit Leistenproblemen aus, Tobias Kellner hat es am Knie erwischt und muss ebenfalls passen. Max Rabl und Dominik Schandri sind weiterhin keine Option.