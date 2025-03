Brisantes Bruderduell im Pokal 

Am Sonntag ab 15 Uhr stehen sich mit dem FC Könen und der DJK St. Matthias Spitzenteams aus der B11- und der A7-Liga im Viertelfinale des Bitburger-Kreispokals gegenüber. Das Besondere an der Partie, die auf dem Ausweichplatz in Wiltingen ausgetragen wird: Mit Bilal (44, FCK) und Ahmed Boussi (36, DJK) treffen erstmals zwei Trainerbrüder aufeinander. Der TV sprach im Vorfeld mit beiden.