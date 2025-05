Brisantes badisches Duell in der Oberliga vorverlegt

Ursprünglichg sollte dieses Duell am letzten Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg über die Bühne gehen, doch das badische Match zwischem dem 1. CfR Pforzheim und dem FC Nöttingen findet bereits in dieser Woche statt.

Am morgigen Mittwoch ab 18.30 Uhr stehen sich dann der aktuell Vierte aus Pforzheim und der Siebte aus Nöttingen gegenüber. Beide Teams haben noch theoretische Chancen, einen Platz in der Tabelle zu klettern, können aber auch noch von anderen Teams überholt werden. Während es für die Hausherren zuletzt drei Siege in Serie gab, wartet der FC Nöttingen seit vier Auftritten auf einen Dreier. Zudem haben die Gastgeber aus dem klaren 4:0-Hinspielerfolg des FCN noch eine Rechnung offen. Das badische Duell, welches in den vergangenen Spielen meist torreich über die Bühne ging, verspricht viel Spannung und richtungsweisende Erkenntnisse im Kampf um eine gute Platzierung im Mittelfeld.