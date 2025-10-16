Brisantes Absteigerduell bei Calcio, wer stoppt die Young Boys?

Der 12. Spieltag der Verbandsliga Württemberg hat es in sich. Young Boys Reutlingen, TSV Oberensingen und TSV Berg führen das Klassement an, während die unteren Teams wie FC Esslingen und VfR Heilbronn weiter um den Klassenerhalt kämpfen. Jeder Punktgewinn könnte entscheidend sein, sowohl für die Titelanwärter als auch für die Abstiegskandidaten.
TSV Oberensingen empfängt TSG Tübingen. Oberensingen strebt einen weiteren Heimsieg an, um die Tabellenführung zu sichern, während Tübingen nach Punkten sucht, um die rote Zone zu verlassen.
Calcio Leinfelden-Echterdingen trifft auf SV Fellbach. Beide Teams kämpfen in der unteren Tabellenhälfte um wichtige Zähler; Fellbach möchte sich vom Abstieg distanzieren, Calcio L-E seine Bilanz verbessern.
FSV Waiblingen spielt gegen FC Rottenburg. Waiblingen will seine Punktzahl für den Klassenerhalt erhöhen, während Rottenburg nach einer Aufholjagd Ausschau hält, um den Anschluss an die oberen Plätze zu halten.
Sa., 18.10.2025, 14:00 Uhr
Sportfreunde Schwäbisch Hall empfängt Young Boys Reutlingen. Hall sucht im Heimspiel dringend Punkte, während Reutlingen die Spitzenposition verteidigen möchte und auf weitere Zähler hofft.
Sa., 18.10.2025, 15:30 Uhr
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach trifft auf FC Esslingen. Hofherrnweiler will im Kampf um die oberen Tabellenplätze punkten, Esslingen benötigt dringend Zähler, um den Abstand zu den Abstiegsplätzen nicht größer werden zu lassen.
Sa., 18.10.2025, 15:30 Uhr
SSV Ehingen-Süd spielt gegen TSV Berg. Ehingen-Süd will die Position im oberen Mittelfeld festigen, während Berg seine erfolgreiche Serie ausbauen und den Druck auf die Tabellenspitze erhöhen möchte.
Sa., 18.10.2025, 15:30 Uhr
FC Holzhausen empfängt TSV Weilimdorf. Holzhausen strebt nach einem Sieg, um den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten, während Weilimdorf seine Auswärtsschwäche verbessern möchte.
Sa., 18.10.2025, 15:30 Uhr
VfB Friedrichshafen trifft auf VfR Heilbronn. Beide Teams wollen wichtige Punkte für den Klassenerhalt sammeln; Friedrichshafen möchte die eigene Bilanz stabilisieren, Heilbronn kämpft weiterhin in der unteren Tabellenhälfte.
