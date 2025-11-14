 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligavorschau
Noch enger zusammenrücken müssen in dieser sehr schwierigen Phase die Kicker der SpVgg Hankofen-Hailing.
Noch enger zusammenrücken müssen in dieser sehr schwierigen Phase die Kicker der SpVgg Hankofen-Hailing. – Foto: Charly Becherer

Brisanter Rückrundenstart: »Hankofen ist angezählt«

Samstag - 18. Spieltag: Die SpVgg lechzt zuhause gegen Buchbach nach einem Erfolgserlebnis

Die SpVgg Hankofen-Hailing steht vor dem Rückrundenauftakt am Samstag in der Regionalliga Bayern unter Druck. Vorletzter Tabellenplatz 17, fünf Niederlagen in Serie, seit neun Spielen keinen Sieg mehr eingefahren. Ohne Wenn und Aber: Im Heimspiel gegen Buchbach soll nun die Trendwende her und endlich wieder gepunktet werden. Die Oberbayern aus dem Landkreis Mühldorf stehen mit 24 Punkten im gesicherten Tabellenmittelfeld. Anstoß im Maierhofer Bau-Stadion ist um 14 Uhr.

Das sagt Hankofens Cheftrainer Tobias Beck vor dem Heimspiel gegen Buchbach: "Wir stehen unter Zugzwang, das ist richtig. Die Leistungen zulett in Illertissen und vor allem zuhause gegen Nürnberg II geben Anlass zu Hoffnung, es geht definitiv in die richtige Richtung. Jetzt wollen wir uns einfach mal belohnen. Dazu ist es nötig, dass wir die entscheidenden individuellen Fehler auf ein Minimum senken. Und vor dem gegnerischen Tor müssen wir endlich die nötige Konsequenz an den Tag legen. Mit Buchbach kommt eine sehr erfahrene Regionalliga-Mannschaft, die für mich zu den besten Teams der Liga zählt."

Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Stürmer Andreas Wagner hat gegen die Club-Amateure seine fünfte gelbe Karte gesehen und fehlt gesperrt. Tobias Gayring, der vergangene Woche ausgewechselt werden musste, hat sich zwar nicht schlimmer verletzt, muss aber wegen einer Zerrung gegen Buchbach passen. Korbinian Stütz ist derzeit wegen einen Sprunggelenksverletzung außen vor. Zudem fehlen die langzeitverletzten Samuel Pex und David Löffler.

Gelbsperre: Mit Sascha Hingerl fehlt den Buchbacher in Hankofen einer der Taktgeber.
Gelbsperre: Mit Sascha Hingerl fehlt den Buchbacher in Hankofen einer der Taktgeber. – Foto: Michael Buchholz

Das sagt Buchbachs Abteilungsleiter Georg Hanslmaier: "Man kann es durchaus als Derby sehen. Wir pflegen zu Hankofen ein sehr freundschaftliches Verhältnis, diese Freundschaft wird aber für 90 Minuten ruhen müssen. Wir wissen: Hankofen ist nach neun sieglosen Partien angezählt. Das macht die Sache nicht einfacher. Sie werden sich sagen: Schwamm drüber was bisher war. In der Rückrunde geben wir Gas und putzen zum Auftakt gleich mal Buchbach. Darauf müssen wir uns einstellen, ebenso auf ein Kampfspiel auf schwierigem Untergrund. Diese Gegebenheiten müssen wir annehmen, dann können wir auch erfolgreich sein."

Personalien TSV Buchbach: Die Hingerl-Brüder Sascha und Kevin fehlen beide gelbgesperrt. Manuel Mattera hat sich einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen. Benedikt Orth, Andreas Hirtlreiter und Tobias Sztaf fehlen langzeitverletzt.

Mathias Willmerdinger