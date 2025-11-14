Brisanter Rückrundenstart: »Hankofen ist angezählt«

Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Stürmer Andreas Wagner hat gegen die Club-Amateure seine fünfte gelbe Karte gesehen und fehlt gesperrt. Tobias Gayring, der vergangene Woche ausgewechselt werden musste, hat sich zwar nicht schlimmer verletzt, muss aber wegen einer Zerrung gegen Buchbach passen. Korbinian Stütz ist derzeit wegen einen Sprunggelenksverletzung außen vor. Zudem fehlen die langzeitverletzten Samuel Pex und David Löffler.

Das sagt Buchbachs Abteilungsleiter Georg Hanslmaier: "Man kann es durchaus als Derby sehen. Wir pflegen zu Hankofen ein sehr freundschaftliches Verhältnis, diese Freundschaft wird aber für 90 Minuten ruhen müssen. Wir wissen: Hankofen ist nach neun sieglosen Partien angezählt. Das macht die Sache nicht einfacher. Sie werden sich sagen: Schwamm drüber was bisher war. In der Rückrunde geben wir Gas und putzen zum Auftakt gleich mal Buchbach. Darauf müssen wir uns einstellen, ebenso auf ein Kampfspiel auf schwierigem Untergrund. Diese Gegebenheiten müssen wir annehmen, dann können wir auch erfolgreich sein."



Personalien TSV Buchbach: Die Hingerl-Brüder Sascha und Kevin fehlen beide gelbgesperrt. Manuel Mattera hat sich einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen. Benedikt Orth, Andreas Hirtlreiter und Tobias Sztaf fehlen langzeitverletzt.