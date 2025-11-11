Brisanter Denkzettel für Bayern-Juwel – Adu zurück in Unterhaching

München – Ein Schritt zurück soll dieses Bayern-Juwel wieder nach vorne bringen. Wie die tz erfuhr, hat der deutsche Rekordmeister entschieden, Gibson Adu einen Denkzettel zu verpassen. Der 17-jährige Stürmer wird ab Januar zurück nach Unterhaching verliehen. Bereits am Montag trainierte Adu mit der A-Jugend der SpVgg. Eine erzieherische Maßnahme nach mehreren Verfehlungen am Campus (sind der tz bekannt, Anm.).

In Unterhaching soll Adu bei seinem großen Förderer und Ziehvater wieder in die Spur finden. Präsident Manni Schwabl holte den Stürmer 2022 zur SpVgg, nachdem er zuvor aus dem NLZ von Mainz 05 aussortiert wurde. Das Fazit damals in der Nachwuchsabteilung des Bundesliga-Clubs: sportlich top, aber abseits vom Platz bekommt ihn kein Mensch auf die Spur. Schwabl schaffte es.