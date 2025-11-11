Brisanter Denkzettel für Bayern-Juwel – Adu zurück in Unterhaching

Stürmer-Talent Gibson Adu wird ab Winter wieder an Unterhaching verliehen. Eine erzieherische Maßnahme des FC Bayern nach mehreren Verfehlungen.
München – Ein Schritt zurück soll dieses Bayern-Juwel wieder nach vorne bringen. Wie die tz erfuhr, hat der deutsche Rekordmeister entschieden, Gibson Adu einen Denkzettel zu verpassen. Der 17-jährige Stürmer wird ab Januar zurück nach Unterhaching verliehen. Bereits am Montag trainierte Adu mit der A-Jugend der SpVgg. Eine erzieherische Maßnahme nach mehreren Verfehlungen am Campus (sind der tz bekannt, Anm.).
In Unterhaching soll Adu bei seinem großen Förderer und Ziehvater wieder in die Spur finden. Präsident Manni Schwabl holte den Stürmer 2022 zur SpVgg, nachdem er zuvor aus dem NLZ von Mainz 05 aussortiert wurde. Das Fazit damals in der Nachwuchsabteilung des Bundesliga-Clubs: sportlich top, aber abseits vom Platz bekommt ihn kein Mensch auf die Spur. Schwabl schaffte es.
Der 59-Jährige unterschrieb damals sogar eine Erziehungsberechtigung, und Adu zog im Alter von 14 Jahren weg von der Familie zu einer Gastfamilie nach Unterhaching. Dem Spieler wurde beigebracht, das Talent alleine nicht für eine große Karriere reicht. Es braucht auch Disziplin. Am Anfang gab es als Strafe schon mal häufiger Spüldienst im Wirtshaus.
Die Maßnahmen fruchteten. In Haching wurde Adu mit 16 Jahren zum jüngsten Spieler der 3. Liga-Geschichte. Im Sommer 2024 wurde er vom FC Bayern verpflichtet. Doch in München findet Adu bislang nicht in die Spur. In dieser Saison kam er erst zu einem Kurzeinsatz in der Regionalliga.
Eine Leihe zum österreichischen Erstligisten Altach wurde nach nur wenigen Tagen von der UEFA gestoppt. Vereinfacht ausgedrückt waren das Alter des Mittelstürmers und eine Regelung der UEFA Schuld daran. Nun soll Adu wieder in Unterhaching auf den richtigen Weg gebracht werden. Philipp Kessler, Manuel Bonke