Brisante Schlussphase; Drei Tore in den Schlussminuten

Der VfL/TSKV Oker und der TSV Üfingen trennten sich in einem umkämpften Spiel mit 2:2 (0:0). Während Oker als Tabellenvierter einen möglichen Sieg verpasste, konnte Üfingen als Elfter einen wichtigen Punkt mitnehmen. Allerdings bitter für die Gäste: Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit.

So., 30.03.2025, 15:00 Uhr

Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm die Partie im zweiten Durchgang Fahrt auf. Bennett Schilling brachte Üfingen in der 63. Minute mit 1:0 in Führung. Oker drückte daraufhin auf den Ausgleich und wurde in der 84. Minute durch Chiemerie Nwankwo belohnt.

Doch Üfingen zeigte sich kämpferisch und ging in der 89. Minute durch Jannick Wylensek erneut in Führung. Es schien, als würde der Außenseiter drei Punkte entführen, doch Oker schlug postwendend zurück: Deniz Akbay traf in der 90. Minute zum 2:2-Endstand.

„Nach dem punktlosen Start in das Jahr 2025 war das ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte Üfingens Trainer Frank Dierling nach dem Spiel. „Wir standen stabil und erspielten uns Torchancen und wurden am Ende mit einem Punkt belohnt. Sicherlich ist der späte Ausgleich unglücklich, aber die Art und Weise unseres Auftretens gibt Selbstvertrauen für die nächsten Aufgaben.“