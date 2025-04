Brisante Matches in Vils- und Hüttenstadt im Fokus

Nach den drei Punkten am "grünen Tisch" bleibt die Roth-Elf dem Ligaprimus im Nacken und könnte mit einem Heimsieg zumindest Rang 2 schon einmal absichern. Dementsprechend wird sie entschlossen ans Werk gehen, wohlwissend, dass der Gegner gefährlich ist und mit Thomas Behrend (21 Treffer) über einen der Topgoalgetter der Liga verfügt. Ein eher bescheidener Start ins neue Jahr mit nur zwei Punkten aus drei Spielen hat die SG wichtigen Boden im Mitmischen um Platz 2 verlieren lassen. Nach zwei Dreiern in Folge ist man wieder in der Erfolgsspur zurück und hat zumindest Platz 3 im Visier. Deshalb reist man in die Vilsstadt, um das Maximale mitzunehmen.

"Wir treffen am Samstag auf eine Mannschaft, die sich im Aufwärtstrend befindet und uns alles abverlangen wird. Wir müssen uns steigern gegenüber dem letzten Spiel, denn treten wir so auf, wie in der Vorwoche, werden wir keine Punkte einfahren. Es geht jetzt in die Phase, in der Entscheidungen fallen. Ich bin gespannt, wie sich meine Truppe in diesen Wochen präsentiert", so Germania-Coach Thomas Roth.

"Am Samstag erwartet uns ein spannendes Spiel gegen einen starken Gegner, der noch um die Meisterschaft spielt und mit einem Sieg die Relegation sichern könnte. Wir hingegen können ohne Druck ins Spiel gehen, da wir rechnerisch sogar noch den dritten Platz erreichen könnten. In den letzten Spielen haben wir leider Punkte liegen lassen, aber jetzt haben wir die Chance, eine gute Ausgangsposition zu schaffen. Die Jungs sind motiviert und wollen gegen die Germanen einen Sieg einfahren", sagt Gästetrainer Ilker Caliskan.