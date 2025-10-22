Brisante Entwicklung: GSG Duisburg holt Trainer Vergaro aus Schwafheim

Die FuPaner der Fußballkreise Duisburg und Moers haben am Mittwoch sicherlich nicht schlecht gestaunt, als sie neuesten Einträge auf den Transfer-, Liga- und Vereinsseiten gesichtet haben: Alessandro Vergaro, der am Dienstagabend noch mit dem SV Schwafheim im Kreispokal Moers antrat, ist plötzlich neuer Trainer der GSG Duisburg in der Bezirksliga, Gruppe 5.

Am Dienstagabend war Vergaro noch an der Seitenlinie des A-Ligisten zu sehen, als sein Team im Kreispokal Moers mit 0:2 gegen den VfL Repelen ausschied. Einen Tag später folgte die überraschende Wende: Der 46-Jährige war seit 2024 Trainer des Moerser A-Ligisten, wird aber ab sofort den Bezirksligisten GSG Duisburg trainieren. Dort tritt er die Nachfolge von Zgjim Dautaj.

Die Verantwortlichen der GSG Duisburg zeigen sich vom neuen Trainer begeistert. „Wir wurden uns schnell einig. ‚Totti‘ hat überzeugt, dass er der richtige Mann am richtigen Ort, zur richtigen Zeit ist“, erklärte der Verein in seiner Mitteilung. „Seine Leidenschaft, seine Ideen und seine Art, Fußball zu denken, passen perfekt zu uns.“ Vergaro selbst geht die Aufgabe mit Energie und Überzeugung an. „Ich freue mich riesig auf die Aufgabe und auf die Menschen hier. Die GSG ist ein besonderer Verein – familiär, ehrlich, hungrig. Ich will mit der Mannschaft etwas bewegen“, sagte er bei seiner Vorstellung.

Dieser Blitzabgang sorgt in Schwafheim für die ein oder andere Irritation, aus Spielerkreisen ist zu hören, dass sich dieser Abgang nicht angedeutet hat, entsprechend groß war die Überraschung. Schließlich war die Entwicklung zuletzt positiv. Ohne die fünf Unentschieden wäre der SVS in der Kreisliga A Moers sogar noch einen Schritt näher als Platz sieben an den Top-Platzierungen. Ob die unerwartete Trainersuche bis zum Duell mit Tabellenführer TV Asberg am Sonntag abgeschlossen ist, bleibt abzuwarten.

Vergaro kehrt als Trainer in die Bezirksliga (Duisburger SV, Mülheimer SV) zurück und kämpft mit der GSG Duisburg um den Klassenerhalt. Der Klub von der Großenbaumer Allee steht mit nur fünf Zählern auf einem Abstiegsplatz, spielt am Mittwoch erst noch im Duisburger Kreispokal gegen die Sportfreunde Walsum. Zwei Kreispokalspiele mit zwei verschiedenen Vereinen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen hat es sicherlich auch selten bis gar nicht gegeben.