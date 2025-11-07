Brisante Derbys in Osterhofen und Zwiesel - Kellerduell in Straubing

Offizieller Jahresausklang in der Kreisliga Straubing: am letzten regulären Spieltag vor der Winterpause kommt es nochmal zu einigen brisanten Partien. So muss Spitzenreiter SpVgg Osterhofen nach dem völlig überraschenden Punktverlust zuletzt bei Schlusslicht Stephansposching im Derby gegen den SV Winzer Farbe bekennen. Ebenfalls ein hochinteressantes Nachbarduell bestreitet der SC Zwiesel gegen Aufsteiger FC Langdorf. Der Tabellenzweite SV Neuhausen/Offenberg geht personell angeschlagen ins scheinbar machbare Heimspiel gegen Kellerkind Viechtach. Ein richtungsweisendes Duell im Tabellenkeller steigt in Straubing, wo die heimische DJK den Vorletzten SV Perkam empfängt.

Christoph Fischer (Sportlicher Leiter TSV Lindberg): "Gegen Auerbach erwarten wir - wie in den bisherigen Duellen auch - ein enges umkämpftes Spiel, in dem Kleinigkeiten den Unterschied ausmachen können. Standardsituationen gilt es gegen diesen Gegner zu vermeiden. Vor unseren Zuschauern wollen wir aber nochmals alles aus uns rausholen, um weitere drei Punkte einzusammeln." Personal: Neben den Langzeitausfällen gibt es noch ein paar Spieler, deren Einsätze noch fraglich sind.

Christian Weigl (Trainer SV Auerbach): "Leider haben wir uns gegen die ersatzgeschwächten Zwieseler selbst geschlagen. Alle Gegentore sind aus individuellen Fehlern unsererseits entstanden. Dann hat man es auch nicht verdient, in einem an sich ausgeglichenen Spiel etwas zu holen. Das soll diese Woche gegen Lindberg nochmal anders aussehen. Wenn wir es schaffen, diese Fehler zu vermeiden und nochmals eine geschlossene Mannschaftsleistung auf den Platz bekommen, ist etwas Zählbares drin. Es liegt in unserer Hand, mit einem positiven Gefühl in die Winterpause zu gehen." Personal: Sebastian Wittenzellner, Rafael Jessberger, Andre Zettl, Karl Janka, Alessandro Seeböck und Andre Raithmeier sind nicht mit dabei.





Marco Dellnitz (Trainer SpVgg Osterhofen): "Zum letzten Heimspiel in diesem Jahr freuen wir uns sehr auf das Derby gegen einen starken SV Winzer. Sie haben sowohl in Zwiesel als auch zuhause gegen Neuhausen gewonnen. Wir wollen das Jahr mit einem Sieg beenden und unseren Zuschauern nochmals tollen Fußball bieten." Personal: Neben Langzeitausfall Tobi Hanninger sind noch einige Spieler angeschlagen.

Christopher Krawetz (Trainer SV Winzer): "Am Samstag steht für uns eine echte Herausforderung auf dem Programm. Der Ligaprimus ist individuell in allen Reihen topbesetzt und tritt bislang äußerst souverän auf. Für uns gilt es daher, defensiv kompakt zu stehen, die Zweikämpfe anzunehmen und über diszipliniertes Spiel vielleicht den ein oder anderen Nadelstich in der Offensive zu setzen. Auch wenn wir personell derzeit nicht aus dem Vollen schöpfen können, werden wir keineswegs die Punkte freiwillig herschenken. Wir werden alles daran setzen, dem Tabellenführer Paroli zu bieten und vielleicht etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen." Personal: Max und Lukas Uhl, Chris Falter, Dominik Tschugg, Phil Härtinger und Luca Dobak stehen auf der Ausfallliste.







Michael Schaller (Trainer SC Zwiesel): "Der Sieg in Auerbach war verdient und die Mannschaft hat die richtige Reaktion gezeigt. So gilt es es weiter zu machen und auch im letzten Heimspiel über den Kampf zum Spiel zu finden. Wir erwarten eine hochmotivierte Langdorfer Mannschaft, wollen uns aber mit einem Derbysieg in die Winterpause verabschieden. Personell wird es langsam eng, aber wir werden eine schlagkräftige Mannschaft aufs Feld schicken." Personal: Neben den bekannten Ausfällen gibt es aktuell noch einige Fragezeichen.

Tobias Eiter (Spielertrainer FC Langdorf): "Mit dem absolut verdienten sowie deutlichen Sieg gegen Straubing haben wir uns in eine gute Ausgangsposition für unser Saisonziel gebracht. Nun wollen wir die Energie vom letzten Wochenende auch mal zwei Spiele hintereinander auf den Platz bringen. Mit dem Derby gegen den SC Zwiesel bietet sich hierfür die perfekte Möglichkeit, zumal wir in der Vorrunde chancenlos gegen sie waren. Die Partie im Jahnstadion ist für unsere Truppe ein Highlight, wo wir absolut befreit aufspielen können. Trotzdem gilt es alles daran zu setzen, um mit einem Punktgewinn in die lange Winterpause zu starten." Personal: Der Kader wird sich im Vergleich zur Vorwoche nicht stark verändern.

