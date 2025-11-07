Brisante Derbys in Osterhofen und Zwiesel - Kellerduell in Straubing

Offizieller Jahresausklang in der Kreisliga Straubing: am letzten regulären Spieltag vor der Winterpause kommt es nochmal zu einigen brisanten Partien. So muss Spitzenreiter SpVgg Osterhofen nach dem völlig überraschenden Punktverlust zuletzt bei Schlusslicht Stephansposching im Derby gegen den SV Winzer Farbe bekennen. Ebenfalls ein hochinteressantes Nachbarduell bestreitet der SC Zwiesel gegen Aufsteiger FC Langdorf. Der Tabellenzweite SV Neuhausen/Offenberg geht personell angeschlagen ins scheinbar machbare Heimspiel gegen Kellerkind Viechtach. Ein richtungsweisendes Duell im Tabellenkeller steigt in Straubing, wo die heimische DJK den Vorletzten SV Perkam empfängt.
Christoph Fischer (Sportlicher Leiter TSV Lindberg): "Gegen Auerbach erwarten wir - wie in den bisherigen Duellen auch - ein enges umkämpftes Spiel, in dem Kleinigkeiten den Unterschied ausmachen können. Standardsituationen gilt es gegen diesen Gegner zu vermeiden. Vor unseren Zuschauern wollen wir aber nochmals alles aus uns rausholen, um weitere drei Punkte einzusammeln."
Personal: Neben den Langzeitausfällen gibt es noch ein paar Spieler, deren Einsätze noch fraglich sind.
Christian Weigl (Trainer SV Auerbach): "Leider haben wir uns gegen die ersatzgeschwächten Zwieseler selbst geschlagen. Alle Gegentore sind aus individuellen Fehlern unsererseits entstanden. Dann hat man es auch nicht verdient, in einem an sich ausgeglichenen Spiel etwas zu holen. Das soll diese Woche gegen Lindberg nochmal anders aussehen. Wenn wir es schaffen, diese Fehler zu vermeiden und nochmals eine geschlossene Mannschaftsleistung auf den Platz bekommen, ist etwas Zählbares drin. Es liegt in unserer Hand, mit einem positiven Gefühl in die Winterpause zu gehen."
Personal: Sebastian Wittenzellner, Rafael Jessberger, Andre Zettl, Karl Janka, Alessandro Seeböck und Andre Raithmeier sind nicht mit dabei.
Marco Dellnitz (Trainer SpVgg Osterhofen): "Zum letzten Heimspiel in diesem Jahr freuen wir uns sehr auf das Derby gegen einen starken SV Winzer. Sie haben sowohl in Zwiesel als auch zuhause gegen Neuhausen gewonnen. Wir wollen das Jahr mit einem Sieg beenden und unseren Zuschauern nochmals tollen Fußball bieten."
Personal: Neben Langzeitausfall Tobi Hanninger sind noch einige Spieler angeschlagen.
Christopher Krawetz (Trainer SV Winzer): "Am Samstag steht für uns eine echte Herausforderung auf dem Programm. Der Ligaprimus ist individuell in allen Reihen topbesetzt und tritt bislang äußerst souverän auf. Für uns gilt es daher, defensiv kompakt zu stehen, die Zweikämpfe anzunehmen und über diszipliniertes Spiel vielleicht den ein oder anderen Nadelstich in der Offensive zu setzen. Auch wenn wir personell derzeit nicht aus dem Vollen schöpfen können, werden wir keineswegs die Punkte freiwillig herschenken. Wir werden alles daran setzen, dem Tabellenführer Paroli zu bieten und vielleicht etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen."
Personal: Max und Lukas Uhl, Chris Falter, Dominik Tschugg, Phil Härtinger und Luca Dobak stehen auf der Ausfallliste.
Michael Schaller (Trainer SC Zwiesel): "Der Sieg in Auerbach war verdient und die Mannschaft hat die richtige Reaktion gezeigt. So gilt es es weiter zu machen und auch im letzten Heimspiel über den Kampf zum Spiel zu finden. Wir erwarten eine hochmotivierte Langdorfer Mannschaft, wollen uns aber mit einem Derbysieg in die Winterpause verabschieden. Personell wird es langsam eng, aber wir werden eine schlagkräftige Mannschaft aufs Feld schicken."
Personal: Neben den bekannten Ausfällen gibt es aktuell noch einige Fragezeichen.
Tobias Eiter (Spielertrainer FC Langdorf): "Mit dem absolut verdienten sowie deutlichen Sieg gegen Straubing haben wir uns in eine gute Ausgangsposition für unser Saisonziel gebracht. Nun wollen wir die Energie vom letzten Wochenende auch mal zwei Spiele hintereinander auf den Platz bringen. Mit dem Derby gegen den SC Zwiesel bietet sich hierfür die perfekte Möglichkeit, zumal wir in der Vorrunde chancenlos gegen sie waren. Die Partie im Jahnstadion ist für unsere Truppe ein Highlight, wo wir absolut befreit aufspielen können. Trotzdem gilt es alles daran zu setzen, um mit einem Punktgewinn in die lange Winterpause zu starten."
Personal: Der Kader wird sich im Vergleich zur Vorwoche nicht stark verändern.
Daniel Kopp (Sportlicher Leiter TSV Regen): "Mit dem leistungsgerechten Unentschieden gegen Viechtach konnten wir leider nicht den angepeilten Auswärtssieg einfahren. Zum Jahresabschluss werden wir nochmals alles in die Waagschale werfen, um eine für uns positive Hinrunde erfolgreich abzuschließen. Hierzu benötigen wir aber eine Leistungssteigerung im Vergleich zur Vorwoche."
Personal: Fehlen werden Josef Kölbl, Lukas Schmid, Maxi Kappl und Simon Fieweger.
Elias Zach (Spielertrainer TSV Oberschneiding): "Am letzten Spieltag vor der Winterpause reisen wir zum TSV Regen, einem klangvollen Namen im niederbayerischen Fußball. Der TSV hat für die Kreisliga einen sehr soliden Kader und wird im Heimspiel gegen einen Aufsteiger sicher voll auf Sieg spielen. Das wird für uns nochmal ein echter Härtetest, den wir aber bestehen wollen. Wir sind gut im Flow und müssen uns aktuell nicht verstecken. Dementsprechend werden wir mit breiter Brust anreisen und versuchen an unser Leistungsmaximum zu kommen. Wir wollen nicht leer ausgehen."
Personal: Neben den Langzeitverletzten müssen auch Andreas Berovic und Marko Gudelj (beide beruflich verhindert) passen. Dazu entscheiden sich die Einsätze einiger angeschlagener Spieler erst kurzfristig.
Ralf Bachmann (Sportlicher Leiter DJK SB Straubing): "Auch wenn es nach Spieltag 17 im Frühjahr immer noch 27 weitere Punkte für den Klassenerhalt zu holen gibt, ist ein Sieg gegen einen direkten Konkurrenten auch zum jetzigen Zeitpunkt eminent wichtig und wäre ein versöhnlicher Jahresabschluss. Den SV Perkam und die DJK verbinden viele Jahre mit unzähligen meist heißen Duellen um Auf- oder Abstieg. Wer dieses Mal in diesem Derby die Nase vorn hat, hält Anschluss ans Mittelfeld und verschafft sich zumindest etwas Luft im Abstiegskampf. Die sicherlich zahlreichen interessierten Zuschauer dürfen sich auf ein rassiges Spiel freuen."
Personal: Der endgültige Kader entscheidet sich erst kurzfristig. Definitiv ausfallen werden Justin Laszczak (verletzt) und Bastian Hagenauer (Rotsperre).
Michael Spanner (Trainer SV Perkam): "Die Saison kann man bis jetzt in die Tonne treten, wie es so schön heißt. Verletzungen durch die ganze Saison hinweg, kein Spielglück und natürlich schlechte Leistungen haben nicht mehr zugelassen als den vorletzten Tabellenplatz. Auch gegen Neuhausen konnten wir wieder nichts Zählbares holen. Trotz guter Leistung und einer tollen Moral haben wir gegen den Tabellenzweiten 1:2 verloren. Vielleicht können wir in Straubing bei der DJK den Vorrunden-Sieg wiederholen und somit unseren Gegner überholen. Oder der liebe Gott lässt es wieder regnen, sodass das Spiel ausfällt."
Personal: Fehlen werden weiterhin Simon Lausser, Sebastian Kripp und Michal Traijer.
Simon Meindl (Spielertrainer SV Neuhausen/Offenberg): "In Perkam haben wir auf schwerem Geläuf absolut verdient drei Punkte geholt. Mit Viechtach erwartet uns nun im letzten Spiel vor der Winterpause nochmal ein harter Gegner, der meiner Ansicht nach deutlich stärker ist als es die aktuelle Tabellensituation hergibt. Der Platz wird wieder tief und rutschig sein und deshalb brauchen wir wieder 100 Prozent Kampf- und Laufbereitschaft. Wir möchten uns am Sonntag vor heimischem Publikum mit einem Sieg in die Winterpause verabschieden."
Personal: Auf Grund der vielen verletzten und urlaubsbedingt fehlenden Spieler werden wir auch am Sonntag wieder den ein oder anderen Spieler reaktivieren müssen.
Michael Probst (Trainer 1. FC Viechtach): "Nach Haibach, Oberschneiding und Regen wartet auf uns zum Jahresabschluss in Neuhausen der nächste große Brocken auf uns. Wir wollen wie in den letzten Spielen an unsere Grenzen gehen und etwas Zählbares mitnehmen. Sollte es für einen Punkt auswärts reichen, wären wir sehr zufrieden."
Personal: Tobias Riepl, Patrick Preuß und Lukas Probst können nicht mitwirken.
Markus Rainer (Spielertrainer SV Haibach): "Im letzten Heimspiel vor der Winterpause wollen wir dreifach punkten und dafür müssen wir nochmal alles geben. Wir müssen läuferisch voll auf der Höhe sein, sonst wird's schwierig. Wir sind gewarnt vor Stephansposching. Sie haben einen Aufwärtstrend und das Ergebnis gegen Osterhofen kommt nicht von irgendwo her."
Personal: Neben den Langzeitverletzten fehlt auch der rotgesperrte Julian Altmann.
Alois Windisch (Trainer SpVgg Stephansposching): "Im Landkreisderby gegen Osterhofen konnten wir einen verdienten Bonuspunkt holen. Die Mannschaft hat sich von ihrer besten Seite gezeigt, ist intakt und fiebert nun dem letzten Spiel in Haibach entgegen. Um dort zu bestehen, müssen wir allerdings einen Sahnetag erwischen, denn die Rainer-Männer spekulieren auf Platz zwei. Schlusslicht hin oder her, die Art und Weise ist erneut entscheidend."
Personal: Marcel Nothaft, Tobias Staudinger, Benjamin Hacker, David Büttner, Armin Limbrunner und Jakob Unverdorben fallen verletzt aus. Dazu ist Josef Gierl beruflich verhindert.