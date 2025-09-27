Brisante Ausgangslage vor dem Derby Scherpenberg gegen Budberg

Vor dem Landesliga-Derby am Sonntag in Asberg erlebten der SV Scherpenberg und SV Budberg zähe Kreispokal-Abende. Der Moerser Sportchef und Interimscoach Sven Schützek spricht über die Trainersuche und seinen neuen prominenten Keeper. Tim Wilkes Unterbau überzeugte derweil in Rheurdt, seine Stammspieler gehen ausgeruht ins Wochenende.

Der SV Scherpenberg hat turbulent ereignisreiche Tage hinter sich. Nach der 0:5-Klatsche in Goch folgte am Samstagmorgen die Entlassung von Coach Christian Mikolajczak. Am Mittwochabend stand Co-Trainer Gregor Grillemeier im Zweitrunden-Kreispokalspiel beim VfL Rheinhausen (5:0) an der Seitenlinie. Gemeinsam mit Sportchef Sven Schützek führt der 66-Jährige das Team übergangsweise – auf Dauer will der Tabellenzehnte nach dem Krisenstart jedoch einen neuen Chefcoach präsentieren.

„Wir führen gute Gespräche mit zwei, drei Kandidaten, aber es wird keinen Schnellschuss geben, zumal alle Traumkandidaten unter Vertrag stehen. Es muss jemand sein, der die Liga kennt und längerfristig eine Perspektive hat. Wir wollen im Sommer nicht schon wieder von vorne anfangen“, betont Schützek.

Beim A-Ligisten Rheinhausen wurde der Klassenunterschied mit neun neuen Spielern in der Startelf erst ab Minute 78 deutlich. Der Landesligist benötigte lange bis zum ersten Tor von Folarin Ibigoni Williams. Baha Arslanboga (79.), der über Monate verletzte Ömer Akbel mit einem Doppelpack (80./90.) sowie Marcel Kretschmer (87.) schraubten das Ergebnis spät in die Höhe. Dem Außenseiter wurde die vermeintliche Führung beim Stand von 0:0 wegen Abseits aberkannt.

Der prominente Name

Besonders im Fokus stand der prominente Neuzugang Gian-Luca Reck. Der 22-Jährige hütete erstmals das Tor der Scherpenberger, hinterließ direkt eine Duftmarke, wird aber im Derby am Sonntag noch privat verhindert fehlen. Reck, der zuletzt für den SV Wilhelmshaven inder Oberliga spielte, bringt trotz seines jungen Alters reichlich Erfahrung mit: Stationen in der U19 des MSV Duisburg, bei Rot-Weiß Erfurt, dem SV Lippstadt und dem 1. FC Bocholt in der Regionalliga stehen in seiner Vita.

Sein Nachname hat zudem Klang – Vater Oliver Reck bestritt 471 Bundesligaspiele und trainierte später unter anderem Schalke, Fortuna Düsseldorf und den MSV Duisburg. „Ich kenne ihn schon lange, wir sind familiär ein bisschen befreundet. Er wollte aus der Vereinslosigkeit zurück ins Ruhrgebiet. Als er nichts gefunden hat, habe ich ihn angerufen“, berichtet Schützek. Für Scherpenberg ein Glücksgriff, zumal die Torwartposition zuletzt nicht optimal besetzt war.

Budberg ist ausgeruht

Die Pokalpflicht ist erfüllt, nun richtet sich der Blick auf das Derby in der Landesliga: Am Sonntag um 15 Uhr in Asberg wartet der noch ungeschlagene Spitzenreiter aus der Nachbarstadt Rheinberg. Die Ausgangslage ist brisant: Scherpenberg kassierte in drei Wochen zuletzt satte 14 Gegentore und steckt mitten in einer Phase der Neuorientierung. „Wir müssen das Team stabilisieren und wieder Freude am Fußball finden. Von der Statistik spricht alles für Budberg – vielleicht tut uns diese Rolle aber auch einmal gut“, sagt Schützek. „Es kann ein Spiel sein, in dem wir zeigen, dass wir die Kurve kriegen. Es kann aber auch passieren, dass wir richtig einen auf die Mütze bekommen. Wir haben gerade andere Themen, als auf die Tabellenspitze zu gucken.“

Der SV Budberg geht voller Selbstvertrauen ins Lokalduell. Zwar tat sich die Mannschaft von Tim Wilke im Pokal bei der SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen (3:1) trotz der frühen Treffer von Lennart Severith (11.) und Ole Egging (15.), vor allem aber nach dem Anschluss per direktem Freistoß von Niklas Jahny (27.) ebenfalls lange schwer. Lennart Hahn (90.) machte das Weiterkommen bei angekündigter XXL-Rotation letztlich perfekt.

„Es wareine schwere Geburt“, atmete Tim Wilke durch. Positiv: Alle mitgereisten A-Jugendlichen und Spieler aus der zweiten Mannschaft bekamen ihre Einsatzzeiten und hielten dem Druck stand, Laurin Severith feierte nach vierwöchiger Rotsperre sein Comeback. Pünktlich zum Derby ist der Kader wieder vollzählig und noch breiter besetzt als beim 3:1-Heimsieg gegen Kray. „Das Spiel kommt zur richtigen Zeit. Ich muss keinen motivieren und wir konnten einige Körner sparen“, kündigte Wilke an.

Den Budbergern kommt mit Blick auf den guten Start vor allem zugute, hart daran gearbeitet zu haben, nicht mehr ganz so ausrechenbar zu sein, wie im Endspurt der Vorsaison. Den Oberliga-Aufstieg verspielte der aktuelle Spitzenreiter im Frühjahr auch mit einer schwachen Leistung in Scherpenberg, ehe die Kreispokal-Titelverteidigung wenig später gelang.

„Derby ist immer 50:50. Ich sehe uns nicht als Favoriten, dafür hat Scherpenberg zu viele hochkarätige Spieler geholt. Aber wir haben einiges gutzumachen aus dem Rückspiel, das eine Katastrophe war. Intensität und Körpersprache müssen diesmal stimmen“, fordert Coach Wilke.

Tabellensituation und die Stimmungslage könnten vor dem Derby kaum unterschiedlicher sein: Scherpenberg steht vor dem nächsten Neustart – Budberg dagegen präsentiert sich durchweg stabil. Die intensiven Aufeinandertreffen aus der Vergangenheit haben gezeigt: In diesem Derby ist in jeglicher Hinsicht alles möglich.