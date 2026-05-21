Brisant in der Verbandsliga: Heimspiel gegen zukünftigen Trainer

– Foto: Thomas Nast

Gerade hatte sich die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach wieder in echte Topform gespielt, schon neigt sich die Saison dem Ende zu. Denn am morgigen Freitag steht für die Faberelf das letzte Heimspiel der Saison an. Um 18.30 Uhr empfängt die Mannschaft im Fritz Sportpark den TSV Oberensingen.

Nach zwei wichtigen Siegen in Folge, zuletzt gewann man 3:0 in Dorfmerkingen haben sich die Gastgeber auf den fünften Tabellenplatz vorgearbeitet, den sie mit einem positiven Saisonabschluss weiter festigen möchten. Trotz dieser verbesserten Ausgangslage geht die TSG als Außenseiter in die Partie, denn der TSV Oberensingen reist als aktueller Tabellendritter an.

Interessant wird die Partie auch beim Blick an die Seitenlinie, da der gegnerische Trainer Leo Gjini ab Sommer die Geschicke der TSG leiten wird. Darüber hinaus wird auch Innenverteidiger Marlon Lander in die Aalener Weststadt wechseln. Das Hinspiel endete für die TSG mit einem schmeichelhaften 1:1-Unentschieden, bei dem Torwart Joshua Barth eine bärenstarke Leistung ablieferte und einen Punkt festhielt.