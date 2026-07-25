Brinkumer SV verpflichtet US-Verteidiger Abdu Mateen Amini

– Foto: Sascha Köppen

Der Brinkumer SV hat einen ungewöhnlichen Neuzugang vermeldet: Mit Abdu Mateen Amini wechselt ein 22-jähriger US-Amerikaner aus New York nach Brinkum. Der großgewachsene Innenverteidiger verstärkt mit sofortiger Wirkung die Defensive des BSV.

Aufmerksamkeit erregte Amini bereits beim ALTS Cup, wo er von den Zuschauern intensiv beobachtet werden konnte. Dort zeigte der Amerikaner eindrucksvoll sein Potenzial und bewies, dass er eine echte Verstärkung für die Abwehr sein kann. Seine starken Leistungen wurden schließlich mit der Auszeichnung zum besten Spieler des Turniers belohnt – ein weiterer Beleg für seine Qualität.

Der Brinkumer SV sieht in der Verpflichtung eine gezielte Kaderverstärkung für die kommende Saison. Mit seiner Größe, seiner Schnelligkeit und seiner robusten Spielweise soll Amini der Defensive zusätzliche Stabilität verleihen.