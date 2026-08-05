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Brinkumer SV startet mit Topspiel gegen Hemelingen in die Saison
Trainer Schmidt sieht Auftakt gegen starken Gegner als wertvollen Gradmesser
Der Brinkumer SV geht mit großer Vorfreude und guter Stimmung in den Saisonstart – und trifft dabei direkt auf ein Spitzenteam der Liga.
Der Brinkumer SV startet nach einer harten und intensiven Vorbereitung mit viel Vorfreude in die neue Saison. Trainer Dominik Schmidt stört es dabei nicht, direkt auf das vermeintliche Topteam SV Hemelingen zu treffen.
„Wir gehen mit einem guten Gefühl in die kommende Saison, mit viel Vorfreude auf den Start. Die Jungs haben Bock, es herrscht eine super Stimmung, sodass es endlich losgehen kann“, erklärt Schmidt. Der Coach erhofft sich vom Duell mit einem der Topteams der Bremen-Liga direkt wichtige Erkenntnisse für den weiteren Saisonverlauf.