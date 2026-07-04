Brinkumer SV holt Offensivtalent Luca Perwelz

Der Brinkumer SV treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und hat mit Luca Perwelz einen vielversprechenden Offensivspieler verpflichtet. Der 18-Jährige wechselt aus der U19 des SV Weyhe zum Landesligisten und soll künftig seine ersten Schritte im Herrenfußball machen.
Perwelz stammt aus der Region und begann seine fußballerische Laufbahn beim JFV Weyhe-Stuhr. Anschließend wechselte der Linksfuß in den Nachwuchs des Blumenthaler SV, wo er unter anderem Erfahrungen in der U19-Bundesliga sammelte. Zuletzt spielte er ein halbes Jahr für die U19 des SV Weyhe, der als Partnerverein des Brinkumer SV gilt.
Der Offensivspieler gilt als sehr schneller und technisch versierter Angreifer mit einem guten Torabschluss. Diese Qualitäten überzeugten auch den Brinkumer SV, der den 18-Jährigen langfristig entwickeln möchte.
Jung, schnell und torgefährlich
„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei einem absoluten Topklub hier im Landkreis“, wird Perwelz in der Vereinsmitteilung zitiert. Die Gespräche mit den Verantwortlichen hätten ihn überzeugt. Nun freue er sich darauf, Teil der Mannschaft zu sein und gemeinsam in die neue Saison zu starten.
Auch der sportliche Leiter Affam Ifeadigo sieht im Neuzugang großes Potenzial. Trotz seines jungen Alters habe Perwelz bereits in den ersten Trainingseinheiten angedeutet, welche Qualitäten in ihm stecken. Besonders hob Ifeadigo dessen Tempo, Technik und Abschlussstärke hervor. Beim Brinkumer SV soll der Offensivspieler nun den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen.
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