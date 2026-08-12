Brinkumer SV feiert Kantersieg in Woltmershausen

– Foto: Timo Babic

Der Brinkumer SV hat bei der TS Woltmershausen einen historischen Kantersieg eingefahren und die Partie mit 10:0 für sich entschieden. Überragender Mann des Tages war Nico Poplawski, der mit fünf Treffern maßgeblichen Anteil am deutlichen Erfolg hatte.

Brinkum legte von Beginn an ein hohes Tempo vor. Bereits in der 6. Minute traf Poplawski zur frühen Führung, nur drei Minuten später erhöhte Mert Bicakci auf 0:2. In der 26. Minute stellte Poplawski mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 0:3, mit dem es auch in die Halbzeitpause ging.

Nach dem Seitenwechsel setzte sich die einseitige Partie nahtlos fort. Vincent Reppel erhöhte in der 52. Minute auf 0:4, ehe Poplawski in der 58. Minute mit seinem dritten Tor nachlegte. Dominic Pereira traf in der 62. Minute zum 0:6, bevor Poplawski in der 70. Minute mit seinem vierten Treffer bereits zweistellig anschrieb – 0:7. In der Schlussphase machte Mücahit Özkul mit einem Doppelpack per Elfmeter (84.) und aus dem Spiel heraus (86.) weiter, ehe Poplawski in der 89. Minute mit seinem fünften Tor den 0:10-Endstand besiegelte.