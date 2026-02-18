Brinkmann und Möhlmann: Geburtstag statt Fußball. Rückkehr am 21.

An die gemeinsame Zeit bei Arminia Bielefeld denken Ansgar Brinkmann (links) und Benno Möhlmann ( gerne zurück. Jetzt kommen sie wieder nach Grafeld. – Foto: FOTO: NOZ/ IMAGO IMAGES/TEAM 2

Am 5. Juli 2002 fand in Grafeld ein ganz besonderes Fußballspiel statt. Der heimische SV Grafeld empfing Arminia Bielefeld. Zwei Protagonisten von damals – Ansgar Brinkmann und Benno Möhlmann – treffen sich demnächst an gleicher Stelle wieder und erinnern sich.

Es ist kein richtiges Jubiläum, und trotzdem denken viele Grafelder in diesen Tagen an ein ganz besonderes Freundschaftsspiel vor fast 24 Jahren zurück. Am 5. Juli 2002 begrüßte der heimische SVG einen Fußball-Bundesligisten – und nicht nur die naturgemäß einseitige Partie gegen Arminia Bielefeld sollte vielen Beteiligten bis heute in guter Erinnerung bleiben.

Trainiert wurde Bielefeld damals von Benno Möhlmann. Mit Ansgar Brinkmann hatte er einen Spieler in seinen Reihen, der seinem Ruf auch in Grafeld alle Ehre machen sollte. Am Samstag, 21. Februar 2026, trifft das Duo beim Grafelder „Legenden-Talk“ wieder aufeinander – und erinnert sich vorab schon einmal an diesen Tag zurück.

Ansgar Brinkmann feierte lieber Geburtstag

„Am Morgen des Freundschaftsspiels bin ich zu Benno Möhlmann gegangen und habe gesagt: Trainer, ich habe heute Geburtstag und an meinem Geburtstag spiele ich kein Fußball“, erzählt Ansgar Brinkmann mit einem Augenzwinkern. Angeschlagen sei er aber auch gewesen, fügt er hinzu.

Brinkmann lädt Freunde aus Vechta nach Grafeld ein

Auf dem Platz stand der „weiße Brasilianer“ in Grafeld also nicht. Vor Ort war er dennoch. „Wir hatten unser Trainingslager in Herzlake und zum Spiel nach Grafeld sind dann auch einige meiner Freunde aus Vechta angereist“, erinnert sich der gebürtige Vechtaer, der am Tag des Freundschaftsspiels auf seinen 33. Geburtstag anstoßen wollte.

Laut eigener Erinnerung hat sich Brinkmann den 19:0-Sieg seiner Arminia angesehen. Wie lange er den Blick dabei aufs Spielfeld gerichtet hatte, da ist sich der in Lohne geborene Trainer Benno Möhlmann nicht ganz sicher. „Ich meine mich erinnern zu können, dass Ansgar schnell Freundschaft mit dem Grafelder Festwirt geschlossen hatte und irgendwann dann einfach verschwunden war“, sagt der heute 71-Jährige und lacht.

Im Bielefelder Teamhotel wird weitergefeiert

Aufgetaucht ist Brinkmann dann erst zu etwas späterer Stunde wieder – in Herzlake. „Ein paar meiner Freunde sind noch mit ins Teamhotel gekommen, um meinen Geburtstag dort weiterzufeiern“, verrät der Mann, der in seiner Karriere unter anderem auch für den VfL Osnabrück, Eintracht Frankfurt und Dynamo Dresden aufgelaufen ist. Trainer Benno Möhlmann sei darüber nicht besonders amüsiert gewesen.

„Mir ist erst beim Abendessen aufgefallen, dass er zwischenzeitlich verschwunden war“, sagt Benno Möhlmann lachend. Auf Initiative des Mannschaftsrates habe man aber noch dafür sorgen können, dass der Offensivspieler sich an seinem Geburtstag noch einmal zur Mannschaft gesellte und pünktlich zu Mitternacht den Weg ins Bett fand. „Ein lustiger und legendärer Tag“, fasst Ansgar Brinkmann seinen 33. Geburtstag zusammen.





Erstes Aufeinandertreffen bei einer Autogrammstunde

Die Wege von Benno Möhlmann und Ansgar Brinkmann kreuzten sich übrigens zum ersten Mal, als der damalige Werder-Bremen-Kapitän Benno Möhlmann Anfang der 1980er-Jahre eine Autogrammstunde in Vechta abhielt. „Als Elf- oder Zwölfjähriger stand ich zusammen mit meiner Schwester in der Schlange, um mir ein Autogramm von ihm zu holen“, erinnert sich das „Enfant terrible“ mit mehr als 500 Profispielen.





Zwei Männer, die gut miteinander klarkommen

Der Trainer aus Lohne und der Fußballer aus Vechta müssen beide schmunzeln, wenn sie an ihre gemeinsame Zeit in Bielefeld zurückdenken. „Als Fußballer hatte ich 39 Trainer. Benno Möhlmann ist ein Mann, ein Wort. Ein absoluter Vollprofi, der nicht nur Wasser gepredigt, sondern auch Wasser getrunken hat“, sagt Ansgar Brinkmann. Ob Freundschaftsspiel beim SV Grafeld oder Ligaspiel bei Bayern München, Möhlmann habe nur 100 Prozent gekannt und für seinen Job gebrannt. „Sportlich wie menschlich war er ein ganz toller Trainer“, so der heute 56-Jährige.

„Wir haben Ansgar damals bewusst nach Bielefeld geholt“, verrät Benno Möhlmann. In der Aufstiegssaison 2001/02 sei er durch seine individuelle Offensivstärke ein wesentlicher Faktor für den Teamerfolg gewesen. Dass Brinkmann nicht der Ruf eines Vorzeigeprofis vorauseilte, war jedoch auch den Arminia-Verantwortlichen bewusst. „Im Vorfeld der Verpflichtung habe ich ein Gespräch mit dem Mannschaftsrat geführt und dafür plädiert, dass wir bei Ansgar, solange er sich insgesamt akzeptabel benimmt, auch mal die eine oder andere Unebenheit akzeptieren müssen“, äußert sich Möhlmann diplomatisch.



