Zu Gast am Regensburger Brandlberg beim BSC ist der TSV Wörth um Martin Gazdek (links) nur in der Außenseiterrolle. – Foto: Markus Schmautz

Bringt Wörth den nächsten Favoriten ins Straucheln? Kellerduell in Illkofen +++ Sünching will seine Serie ausbauen

Der Tabellenführer vom SV Wenzenbach (37) erwartet den zuletzt aufstrebenden SV Burgweinting (18). Spannung herrscht auch im Fernduell um Rang zwei. Obertraubling (31) ist zu Gast in Wiesent (15), der BSC Regensburg (29) erwartet den TSV Wörth (17).

Morgen, 19:00 Uhr FC Oberhinkofen FC Oberhinkofen SV Sünching SV Sünching 19:00 PUSH

Hinspiel: 2:0. Der FC Oberhinkofen (26) durchschreitet mit seiner jungen Mannschaft derzeit eine kleine Talsohle, ist seit vier Spieltagen sieglos (0/1/3). Trainer Kyros Farahmand kennt allerdings die Qualität seiner Mannschaft und glaubt fest daran, dass es bald wieder aufwärts gehen wird. Daheim ist man noch ungeschlagen (3/4/0). Die Gäste aus Sünching (17) haben einen Lauf. Zwar ist man in der Fremde noch sieglos (0/1/6), dafür konnten die letzten fünf Heimspiele allesamt siegreich gestaltet werden. Der neue Trainer Andreas Faltermeier verlor bisher nur in Kareth (4/1/0).





Hinspiel: 2:1. Der Freie TuS (25) ist sehr heimstark (5/1/1) und kann ohne großen Druck in das Heimspiel gegen den Vorletzten Walhalla Regensburg (12) gehen. Die Gäste sind seit vier Spieltagen sieglos (0/2/2). Für die Mannschaft von Davut Arslan und Simon Schenk zählt im Prinzip nur der zweite Auswärtsdreier (1/2/5).





So., 06.11.2022, 14:00 Uhr SV Wenzenbach Wenzenbach SV Burgweinting Burgweinting 14:00 PUSH

Hinspiel: 2:1. Im Hinspiel gelang SVW-Spielertrainer Nico Beigang in der zehnten Minute der Nachspielzeit der Treffer zum 2:1. Wenzenbach (37) führt die Tabelle aktuell mit sechs Punkten Vorsprung an. In den letzten fünf Begegnungen reichte es lediglich einmal zum Sieg (1/3/1). Im Aufstiegskampf zählt nur der achte Heimdreier (7/1/0). Die Gäste aus Burgweinting (18) holten zehn Punkte aus den letzten vier Partien. Nach fünf Heimspielen in Folge gilt es diesmal auswärts anzutreten. Die Auswärtsbilanz (1/1/4) ist nicht sonderlich gut. Dennoch möchte der SVB den Favoriten natürlich ins Straucheln bringen.





So., 06.11.2022, 14:15 Uhr SpVgg Illkofen Illkofen FC Mintraching Mintraching 14:15 PUSH

Hinspiel: 3:2. Die SpVgg Illkofen (14) kommt personell auf dem Zahnfleisch daher. Nur ein Sieg gelang aus den letzten zwölf Partien. Im Kellerduell gegen den Letzten Mintraching (9) muss endlich der lang ersehnte zweite Heimdreier (1/2/3) her. Die Gäste verloren die vergangenen neun Spiele allesamt. Auswärts konnte die Capar-Elf erst einen Zähler ergattern (0/1/7).





Hinspiel: 2:4. Der BSC Regensburg (29) kassierte nach sechs Spielen ohne Niederlage (5/1/0) zuletzt eine 1:3-Pleite im Spitzenspiel in Obertraubling. Nun gilt es die Heimbilanz (5/0/2) weiter auszubauen. Zu Gast ist der TSV Wörth (17), der noch immer auf den ersten Auswärtsdreier wartet (0/1/6). Im letzten Auswärtsspiel eroberte die Luttner-Elf aber beim 1:1 in Oberhinkofen immerhin den ersten Punkt im siebten Auswärtsspiel. Das macht Lust auf mehr.





Hinspiel: 1:2. Der SV Wiesent (15) steht unter Zugzwang. Punkte müssen her. Gegen den Rangzweiten Obertraubling (31) ist man allerdings der klare Außenseiter. Daheim landete der SVW bisher zwei Dreier (2/3/3). Die Gäste aus Obertraubling kommen nach dem 3:1-Heimsieg im Spitzenspiel gegen den BSC mit breiter Brust nach Wiesent. Im Aufstiegskampf zählt nur der dritte Auswärtssieg (2/2/3).





Hinspiel: 3:3. Der TSV Kareth-Lappersdorf II (26) holte 13 Punkten aus den letzten fünf Partien (4/1/0). Nun soll der sechste Heimsieg (5/0/2) ins Visier genommen werden. Die Gäste von Türk Genclik (23) könnten mit dem vierten Auswärtssieg (3/4/1) mit Kareth gleichziehen.