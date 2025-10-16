Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Sterkrade hat die Tabellenführung nicht aus den Augen verloren. – Foto: Bastian Beckers
Bringt Sterkrade 72 den Tabellenführer ins Stolpern?
Kreisliga A Oberhausen-Bottrop: Nächste anspruchsvolle Prüfung für den SC Buschhausen. Es geht gegen Bezirksliga-Absteiger FC Sterkrade 72. Im Falle eines Ausrutschers könnte der 1. FC Hirschkamp gleichziehen.
Mit dem FC Sterkrade 72 könnte sich der SC Buschhausen einen direkten Verfolger vom Leib halten. Sollte der Tabellenführer das erste Mal leerausgehen, dürfte der 1. FC Hirschkamp im Normalfall nach Punkten gleichziehen. Es geht gegen den punktlosen Tabellenletzten BV Osterfeld. Die Spvgg Sterkrade-Nord II hofft gegen die DJK Arminia Klosterhardt II auf Wiedergutmachung. Der FC Welheim und der VfR Oberhausen werden ihre Formstärke bestätigen wollen.
