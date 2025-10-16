 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Sterkrade hat die Tabellenführung nicht aus den Augen verloren.
Sterkrade hat die Tabellenführung nicht aus den Augen verloren. – Foto: Bastian Beckers

Bringt Sterkrade 72 den Tabellenführer ins Stolpern?

Kreisliga A Oberhausen-Bottrop: Nächste anspruchsvolle Prüfung für den SC Buschhausen. Es geht gegen Bezirksliga-Absteiger FC Sterkrade 72. Im Falle eines Ausrutschers könnte der 1. FC Hirschkamp gleichziehen.

Kreisliga A OB/BOT
FC Sterk. 72
SV Adler Os.
Arm. Kloster II
Safakspor

Mit dem FC Sterkrade 72 könnte sich der SC Buschhausen einen direkten Verfolger vom Leib halten. Sollte der Tabellenführer das erste Mal leerausgehen, dürfte der 1. FC Hirschkamp im Normalfall nach Punkten gleichziehen. Es geht gegen den punktlosen Tabellenletzten BV Osterfeld. Die Spvgg Sterkrade-Nord II hofft gegen die DJK Arminia Klosterhardt II auf Wiedergutmachung. Der FC Welheim und der VfR Oberhausen werden ihre Formstärke bestätigen wollen.

So läuft der 10. Spieltag in der Kreisliga A Oberhausen und Bottrop

So., 19.10.2025, 15:15 Uhr
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Blau-Weiß FuhlenbrockBW Fuhlenbr.
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha. II
15:15

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SV Adler Osterfeld
SV Adler OsterfeldSV Adler Os.
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha.
15:00

So., 19.10.2025, 13:00 Uhr
SV Sarajevo Oberhausen
SV Sarajevo OberhausenSV Sarajevo
Glück-Auf Sterkrade
Glück-Auf SterkradeGA Sterkrade
13:00

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
1. FC Hirschkamp
1. FC HirschkampHirschkamp
BV Osterfeld 1919
BV Osterfeld 1919BV Osterfeld
15:00live

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Safakspor Oberhausen
TSV Safakspor OberhausenSafakspor
TB Oberhausen 1889
TB Oberhausen 1889TB O'hausen
15:00

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh.
FC Sterkrade 72
FC Sterkrade 72FC Sterk. 72
15:00

So., 19.10.2025, 13:00 Uhr
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh. II
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim II
13:00

So., 19.10.2025, 13:15 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster II
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord II
13:15

Das ist der nächste Spieltag

11. Spieltag
25.10.25 SV Sarajevo Oberhausen - SV Adler Osterfeld
26.10.25 VfR 08 Oberhausen II - DJK Arminia Klosterhardt II
26.10.25 Spvgg Sterkrade-Nord II - SC Buschhausen 1912 II
26.10.25 FC Welheim II - SC Buschhausen 1912
26.10.25 FC Sterkrade 72 - TSV Safakspor Oberhausen
26.10.25 TB Oberhausen 1889 - 1. FC Hirschkamp
26.10.25 FC Welheim - Glück-Auf Sterkrade
26.10.25 VfR 08 Oberhausen - Blau-Weiß Fuhlenbrock

16.10.2025, 13:00 Uhr
Markus Becker