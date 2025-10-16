Bringt Sterkrade 72 den Tabellenführer ins Stolpern?

Mit dem FC Sterkrade 72 könnte sich der SC Buschhausen einen direkten Verfolger vom Leib halten. Sollte der Tabellenführer das erste Mal leerausgehen, dürfte der 1. FC Hirschkamp im Normalfall nach Punkten gleichziehen. Es geht gegen den punktlosen Tabellenletzten BV Osterfeld. Die Spvgg Sterkrade-Nord II hofft gegen die DJK Arminia Klosterhardt II auf Wiedergutmachung. Der FC Welheim und der VfR Oberhausen werden ihre Formstärke bestätigen wollen.