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Der 1. FC Lok Stendal begrüßt einen weiteren Neuzugang in seinen Reihen. Nachdem der Oberligist bisher ausschließlich in der Altmark fündig geworden ist, wechselt nun ein Defensivspieler aus der Brandenburgliga ins Stadion am Hölzchen.

Vom TuS 1896 Sachsenhausen geht Seyd Morteza Sadat den Schritt in die Oberliga. Für den Brandenburgligisten kam der 20-Jährige in der vergangenen 25 Mal zum Einsatz. Zuvor lief Sadat in der Jugend der VSG Altglienicke sowie für deren zweiten Herren in der Berlin-Liga auf. Zum Spielerprofil:

Es sei "ein top trainierter Spieler mit sehr starker Ausdauer" und "ein sehr angenehmer und gut erzogener Mann", sagt Loks Sportlichter Leiter Artem Sikulski. "Auf dem Platz brennt er jedoch lichterloh und bringt genau das mit, was wir in der Oberliga benötigen: Erfolgshunger, klare Fokussierung auf den Fußball und Zweikampfstärke."

Fünfter Neuzugang bei Lok Stendal: "Ich kann es kaum erwarten."

Mit diesen Attributen möchte sich der fünfte Neuzugang des Sommers künftig beim 1. FC Lok Stendal einbringen. "Ich freue mich riesig und fühle mich geehrt, Teil dieser großartigen Mannschaft zu werden. Ich bin hochmotiviert, meine Fähigkeiten voll einzubringen und gemeinsam mit euch auf dem Platz alles zu geben, um große Erfolge zu feiern", betont Sadat. "Ich kann es kaum erwarteten, diese neue Herausforderung anzunehmen und zum Teamgeist beizutragen."