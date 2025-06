"Bringt Führungsqualität, Robustheit und Zweikampfstärke mit"

Vom Regionalliga-Absteiger VFC Plauen wechselt Daniel Heinrich zum Oberligisten. Für die Voigtländer kam der Defensivmann in der abgelaufenen Saison auf 19 Regionalliga-Einsätze. Dazu stehen mehr als 90 Partien in der Oberliga in der Vita des 27-Jährigen. Zum Spielerprofil:

>> Daniel Heinrich