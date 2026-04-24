Bringt ein Oberpfälzer Trainer Ammerthal ins Straucheln?

Der Luhe-Wildenauer Rüdiger Fuhrmann ist in Röslau auf Abschiedstour. – Foto: Wolfgang Zink

Souveräner Tabellenführer gegen abgeschlagenes und bereits abgestiegenes Tabellenschlusslicht: Die DJK Ammerthal steht in der Landesliga Nordost vor einer absoluten Pflichtaufgabe. Tobias Rösls Mannschaft reist am Sonntag ins Fichtelgebirge und gastiert beim FC Vorwärts Röslau. Dort hat ein in der Oberpfalz bekannter Trainername das Sagen. Das Frühschoppen-Spiel wird bereits um 11 Uhr angepfiffen.