Bringt der VfL Vichttal den SF Düren die erste Heimniederlage bei?

Die Gastgeber aus Düren stehen nach vier Spielen mit vier Punkten auf Rang zwölf und verloren zuletzt mit 0:2 in Weiden. Vichttal dagegen reist als Tabellenführer an, nachdem die Mannschaft von Andi Avramovic beim 5:1 in Pesch ihre Torgefahr unter Beweis stellte und im Pokal gegen Drittligist Viktoria Köln nur knapp (1:2) ausschied.

Dürens Trainer Marcel Demircan sieht die Favoritenrolle klar verteilt, glaubt aber an eine Chance. Einen Vorteil durch die Doppelbelastung aus der Pokalwoche des Gegners sieht er allerdings nicht. „Von Mittwoch bis Sonntag ist genug Zeit zum Regenerieren. Vichttal hat sich da einen guten Kampf gegen Viktoria Köln geliefert. Ein 1:2 gegen einen Drittligisten ist ein achtbares Ergebnis – das muss man erst mal schaffen", so Marcel Demircan, der sich der Ausgangslage natürlich bewusst ist: "Nicht zuletzt wegen der Tabellensituation ist mir bewusst, dass wir nicht der Favorit sind. Und mir ist auch bewusst, dass wir mindestens eine Leistung wie in Weiden brauchen, um mithalten zu können.“

Dennoch blickt er selbstkritisch auf den bisherigen Saisonverlauf: „Ich bin enttäuscht über den Tabellenplatz, denn für das, was wir geleistet haben, sind wir zu weit unten. Wir hatten ein richtig schlechtes Spiel gegen Pesch. Die anderen waren wirklich alle gut – für den Maßstab, den man für die Sportfreunde Düren setzt", ist Demircan mit der bisherigen Punktausbeute unzufrieden.

Personell muss der 36-Jährige gegen den Spitzenreiter improvisieren: „Wir haben viele Grippekranke, vielleicht sogar Coronakranke." Gerrit Klepgen wird sicher ausfallen. Marcel Riesige, Xhenis Mislimi und zweiter Torwart Rafa Unger fehlten krankheitsbedingt, ein Einsatz ist fraglich. Selim Düskün war privat verhindert. "Aber trotzdem ist mein Kader sehr groß. Ich kann mir vorstellen, dass es am Sonntag die eine oder andere Überraschung gibt. So viel sei schon mal vorweg gesagt."

Vichttal geht mit Selbstvertrauen in die Partie, hadert aber noch mit dem Pokal-Aus. "Wir haben die zweite Halbzeit gegen einen Drittligisten dominiert und in der Nachspielzeit trifft unser Torwart Frederik Said dann sogar noch zum 2:2", berichtet Philip Gibbons, Teil der sportlichen Leitung. Ein vermeintliches Handspiel verhinderte eine mögliche Verlängerung im Pokalfight. "Leider ist an der Entscheidung nichts mehr zu ändern, wir werden uns jetzt voll auf die Liga konzentrieren und den Blick auf Sonntag richten", so Gibbons.

Einfach wird es jedoch nicht, so Gibbons: „Nach der intensiven Woche wird das sicherlich anspruchsvoll für uns. Düren hat zu Hause noch kein Spiel verloren."

Fehlen werden weiterhin Apostolos Ioannidis, Niklas Valerius und Nuredin Ali Khan. Dogukan Türkmen, der drei Treffer in den ersten vier Ligaspielen erzielte, wird aufgrund seiner Gelb-Roten Karte im Pokal fehlen.