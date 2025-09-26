Bringt der Birkenwerder BC den FC Strausberg ins Straucheln?

In der Landesklasse Nord steht der 5. Spieltag auf dem Programm. Strausberg will seine weiße Weste behalten. Dahinter lauern mit Gartz, Oberkrämer und Schönow starke Verfolger. Auch im Tabellenkeller stehen wichtige Duelle an, in denen es um frühe Big Points geht.

Heute, 19:30 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde Klosterfelde II TuS 1896 Sachsenhausen TuS 1896 II 19:30 PUSH

Für die SG Union 1919 Klosterfelde II wird es nach dem 1:5 in Schönow nicht einfacher. Nun kommt mit dem TuS 1896 Sachsenhausen II ein Team, das zuletzt Templin knapp mit 1:0 besiegte. Trotz einer Gelb-Roten Karte gegen Tom Becker und einer Roten Karte gegen Amon Vetter auf Seiten des Gegners bewahrte Sachsenhausen die Nerven und siegte dank des Treffers von Henri Gomez Amsatu in der 37. Minute. Klosterfelde II hingegen muss nach der deutlichen Niederlage dringend Stabilität finden. ---

Morgen, 13:00 Uhr Birkenwerder BC 1908 Birkenwerder FC Strausberg Strausberg 13:00 PUSH

Der FC Strausberg reist mit breiter Brust nach Birkenwerder. Das 4:0 gegen Gartz unterstrich die Dominanz des Tabellenführers. Ben Jacob brachte sein Team in der 22. Minute in Führung, Lucas Tavernier erhöhte in der 67. Minute, ehe Max Röhr (72.) und Roger Sobotta per Strafstoß (89.) den klaren Sieg perfekt machten. Birkenwerder verlor zuletzt mit 2:4 in Prenzlau, trotz Toren von Lewin Winter (13.), Dominic Webers (30., 63.) und Loris Hagendorf (64.) für die Gäste. Die Hausherren wollen nun Wiedergutmachung. ---

Die SpG Lunow/Oderberg kam zuletzt in Wandlitz nicht über ein 0:0 hinaus, verteidigte aber mit Leidenschaft. Nun wartet mit dem SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde II ein Gegner, der beim 2:2 in Velten zweimal in Führung ging. Max Herrmann (22.) und Jeremy Schröder (42.) trafen für Ahrensfelde, doch am Ende stand nur ein Zähler zu Buche. Beide Teams stehen im Mittelfeld und wollen unbedingt Punkte sammeln, um nicht frühzeitig nach unten zu rutschen. ---

Wriezen holte zuletzt ein 2:2 bei Schorfheide Joachimsthal. Friedrich Tänzer (28.) und Kilian Karpe (74.) trafen für die Gäste, doch am Ende reichte es nicht zum Sieg. Nun geht es gegen den 1. SV Oberkrämer 11, der nach einem Rückstand gegen Gramzow Moral bewies und die Partie drehte. Eric Liepe (60.) sowie Julius Zießnitz (67., 72.) machten aus einem 0:2 ein 3:2. Oberkrämer reist mit viel Selbstvertrauen an und peilt die Tabellenspitze an. ---

Morgen, 15:00 Uhr VfB Gramzow VfB Gramzow SC Oberhavel Velten Velten 15:00 PUSH

Der VfB Gramzow spielte in Oberkrämer zunächst stark auf und führte nach Toren von Robin Gruening (54.) und Max Frenzel (56.) schon 2:0. Doch am Ende stand ein bitteres 2:3, weil die Gastgeber innerhalb von zwölf Minuten das Spiel drehten. Nun kommt mit Velten ein Gegner, der zuletzt 2:2 gegen Ahrensfelde spielte. Jan Hofmann (35.) und Niclas Winkler (47.) sicherten den Punkt. Gramzow muss die Enttäuschung abschütteln, um nicht weiter am Tabellenende zu verharren. ---

Eintracht Wandlitz spielte zuletzt torlos gegen Lunow/Oderberg und blieb damit stabil, aber ungefährlich. Nun empfängt man den FSV Rot-Weiß Prenzlau, der zwar mit 2:4 gegen Birkenwerder verlor, aber durch Danny Blume (72.) und Florian Redmann (90.+2) zwei Treffer erzielte. Wandlitz will sich mit einem Heimsieg im oberen Mittelfeld festsetzen, Prenzlau braucht dringend Punkte, um nicht unten drin zu bleiben. ---

Ein Topduell steigt in Gartz. Der SV Blau-Weiß 90 kassierte zuletzt in Strausberg eine herbe 0:4-Pleite. Nun geht es gegen den BSV Rot-Weiß Schönow, der Klosterfelde II beim 5:1 klar bezwang. Hannes Krüger traf in der 19. und 33. Minute doppelt, Dennis Aerts verwandelte in der 37. Minute einen Elfmeter, ehe Tom Schneider (74.) und Michel Seckler (85.) den Sieg abrundeten. Gartz steht unter Druck, während Schönow mit einem Sieg in die Spitzengruppe vordringen könnte. ---

So., 28.09.2025, 14:00 Uhr SC Victoria 1914 Templin SC Templin FSV Schorfheide Joachimsthal Joachimsthal 14:00 PUSH