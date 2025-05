„Bring die Lena“: 19-Jährige spielt als erste Frau in Herren-Bezirksliga

Am Wochenende kam es beim SV Waldeck Obermenzing zu einer Premiere. Erstmals wurde eine Frau in der Herren-Bezirksliga eingesetzt.

Obermenzing - Es lief die 81. Spielminute im letzten Spiel der Saison des SV Waldeck Obermenzing gegen den TSV Rohrbach. Die Hausherren von Waldeck lagen mit 1:2 zurück und hatten mit Personalproblemen zu kämpfen. Nach der Roten Karte gegen Keeper Patrick Koller in der 76. Minute spielte der SVW zudem in Unterzahl. Dann zeigte Trainer Stefan Gutsmiedl den letzten Wechsel der Partie an - der kein gewöhnlicher war.

Lena Manz kam für Philip Schemat ins Spiel und debütierte so als erste Frau in der Herren-Bezirksliga. „Der Spielverlauf war dann auch so, dass ich verletzungsbedingt wechseln musste“, erläuterte Gutsmiedl. „Die Jungs haben dann gesagt: ‚Bring die Lena!‘“ Gutsmiedl schmiss die 19-Jährige „ins kalte Wasser“ und resümierte nach der Partie: „Sie hat es gut gemacht:“

Schon im Winter kam Manz in einem Testspiel der Ersten zum Einsatz. Seitdem „war sie immer im weiteren Kreis von uns“, erklärte Gutsmiedl. Weil die A-Jugend der Waldecker parallel in der U19 Bayernliga spielten, standen Gutsmiedl weniger Spieler zur Verfügung als an anderen Wochenenden. Dazu kamen zwei krankheitsbedingten Absagen am Samstagmorgen. Keine leichte Situation für Gutsmiedl, der sich aber auf Manz verlassen konnte. „Bei der Lena weiß man, wenn man sie anruft, dann ist sie da“, sagte der 41-Jährige über Manz, die bisher in der zweiten Herrenmannschaft zum Einsatz kam.

Ausgebildet bei Waldeck-Obermenzing, dem FC Bayern und beim FFC Wacker München

Zudem kam der Anruf an Manz erst kurz vor Anpfiff: „Sie konnte erst kurz vor Spielbeginn gefragt werden und ist dann extra heim gefahren, um ihr Fussballzeug zu holen. Sie hat einfach Bock auf Fußball.“ So schrieb Waldeck am letzten Spieltag der Saison Geschichte. Denn Manz war durch ihren Einsatz die erste Frau, – die uns bekannt ist – und in der Herren-Bezirksliga zum Einsatz kam.

Nur einen Tag später spulte die 19-Jährige übrigens 90 Minuten bei der zweiten Mannschaft ab, die in der Münchner Kreisklasse den SV Aubing II mit 5:2 besiegte.