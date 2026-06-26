Brim: "Es wird schwer, aber wir gehen das mutig an" Kreisliga Sinsheim +++ Türkspor Eppingen hat einen neuen Coach – Brüder-Duell in der kommenden Kreisliga-Saison innerhalb der Fachwerkstadt von red. · Heute, 11:09 Uhr · 0 Leser

Ali Brim übernimmt Türkspor Eppingen als Trainer in der neuen Saison. – Foto: Berthold Gebhard

Eppingen ist in Brim-Hand. Zumindest was die Kreisliga betrifft. Seit vier Jahren sind die Zwillingsbrüder Muti und Yusuf Brim als Trainer und Sportlicher Leiter für die Zweite des VfB Eppingen in der Kreisliga zuständig. Beim neuen Ligakonkurrenten Türkspor Eppingen schwingt ab sofort ihr fünf Jahre älterer Bruder Ali das Zepter.

"Natürlich kennt man sich über die Jahre und wir waren auch immer mal wieder in Kontakt", sagt Ali Brim, der dem Landesliga-Absteiger am vergangenen Wochenende sein Ja-Wort für die neue Saison gegeben hat. Im zweiten Anlauf sozusagen, wie er verrät: "Wir haben im April schon einmal gesprochen, da haben für mich die Ziele aber nicht mit dem Kader übereingestimmt." Der 44-Jährige setzt auf Klarheit, halbe Sachen scheinen nicht seine Art zu sein. "Das wird eine brutal schwierige Aufgabe, wenn man bedenkt, dass viele Spieler den Verein nach dem Abstieg verlassen haben und wir jetzt innerhalb kürzester Zeit einen Kader zusammenstellen müssen." Mulmig wird ihm deshalb aber noch lange nicht, im Laufe seiner jahrzehntelangen Spieler- und Trainerkarriere, die ihn bis in die damals viertklassige Oberliga zum FV Lauda geführt hat, hat er schon alles gesehen. "Das ist das dritte Mal, dass ich einen Absteiger übernehmen", ist die aktuelle Situation ebenfalls keine Unbekannte für Brim.

In der im August beginnenden Saison 2026/27 trainiert der gebürtige Eppinger zum ersten Mal eine Erwachsenmannschaft im Sinsheimer Fußballkreis. "Zuerst einmal reinkommen und im besten Fall den Klassenerhalt erreichen", vermeidet es Brim bewusst laute Töne zu spucken. Der Umbruch wird Zeit benötigen, wie er versichert: "Ich habe dafür einen langen Atem." Neben der Zielsetzung sich nach dem chancenlosen Abstieg schnell in der Kreisliga zu konsolidieren, wartet irgendwann im Saisonverlauf das Derby mit seinen beiden Zwillingsbrüdern. Das ist von der Voraussetzung natürlich eine ganz besondere Geschichte, die dann von den drei Brim-Brüdern in den Hauptrollen erzählt werden wird.