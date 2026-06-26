Brim: "Es wird schwer, aber wir gehen das mutig an"

Eppingen ist in Brim-Hand. Zumindest was die Kreisliga betrifft. Seit vier Jahren sind die Zwillingsbrüder Muti und Yusuf Brim als Trainer und Sportlicher Leiter für die Zweite des VfB Eppingen in der Kreisliga zuständig. Beim neuen Ligakonkurrenten Türkspor Eppingen schwingt ab sofort ihr fünf Jahre älterer Bruder Ali das Zepter.
"Natürlich kennt man sich über die Jahre und wir waren auch immer mal wieder in Kontakt", sagt Ali Brim, der dem Landesliga-Absteiger am vergangenen Wochenende sein Ja-Wort für die neue Saison gegeben hat. Im zweiten Anlauf sozusagen, wie er verrät: "Wir haben im April schon einmal gesprochen, da haben für mich die Ziele aber nicht mit dem Kader übereingestimmt."
Der 44-Jährige setzt auf Klarheit, halbe Sachen scheinen nicht seine Art zu sein. "Das wird eine brutal schwierige Aufgabe, wenn man bedenkt, dass viele Spieler den Verein nach dem Abstieg verlassen haben und wir jetzt innerhalb kürzester Zeit einen Kader zusammenstellen müssen." Mulmig wird ihm deshalb aber noch lange nicht, im Laufe seiner jahrzehntelangen Spieler- und Trainerkarriere, die ihn bis in die damals viertklassige Oberliga zum FV Lauda geführt hat, hat er schon alles gesehen. "Das ist das dritte Mal, dass ich einen Absteiger übernehmen", ist die aktuelle Situation ebenfalls keine Unbekannte für Brim.
In der im August beginnenden Saison 2026/27 trainiert der gebürtige Eppinger zum ersten Mal eine Erwachsenmannschaft im Sinsheimer Fußballkreis. "Zuerst einmal reinkommen und im besten Fall den Klassenerhalt erreichen", vermeidet es Brim bewusst laute Töne zu spucken. Der Umbruch wird Zeit benötigen, wie er versichert: "Ich habe dafür einen langen Atem."
Neben der Zielsetzung sich nach dem chancenlosen Abstieg schnell in der Kreisliga zu konsolidieren, wartet irgendwann im Saisonverlauf das Derby mit seinen beiden Zwillingsbrüdern. Das ist von der Voraussetzung natürlich eine ganz besondere Geschichte, die dann von den drei Brim-Brüdern in den Hauptrollen erzählt werden wird.
Die Türkspor-Verantwortlichen sind glücklich nach dem Abgang von Mehmet Öztürk erneut einen ausgewiesenen Fußballfachmann als Trainer an Land gezogen zu haben. Brim verfügt über die Trainer-A-Lizenz und hat im Junioren- sowie Erwachsenbereich bereits etliche Teams betreut. Zuletzt die SGM MassenbachHausen in der Kreisliga A Franken. Davor beispielsweise den mittelbadischen Landesligisten TuS Bilfingen oder den U19-Oberligisten des 1.CfR Pforzheim.
"Nachdem wir über einige Jahre wenige Wechsel hatten, steht nun mal wieder ein Umbruch an", sieht Türkspors Sportlicher Leiter Mehmet Fistikci darin, "aber auch eine Chance und wir wollen bewusst keine lauten Töne spucken, sondern uns erst einmal konsolidieren." Brim darf dabei auf den spielenden Co-Trainer Hakan Aslantas setzen, der bei Türkspor trotz des letzten Tabellenplatzes in der abgelaufenen Landesliga-Saison die große Konstante auf dem Feld gewesen und stets mit positivem Beispiel vorangegangen ist. Der 40-Jährige dürfte in der Kreisliga der vermutlich routinierteste Kicker und ein wesentlicher Eckpfeiler im Spiel von Türkspor sein.
Kadertechnisch ändert sich dennoch einiges. Stammtorhüter Edoardo De Pizzol wechselt kurzfristig zur Sport-Union Neckarsulm in die Landesliga Württemberg. Mit Alperen Yilmaz (VfB Eppingen) und Halil Ibrahim Yildirim (VfR Mannheim II) haben zwei Stammkräfte den Sprung in die Verbandsliga geschafft. "Obwohl die letzte Saison alles andere als gut gelaufen ist, macht es uns dennoch ein Stück weit froh, dass es trotzdem der ein oder andere in die Verbandsliga geschafft hat", sagt Fistikci.
Mit dem neuen Coach herrscht jedenfalls reichlich Zuversicht. "Wir sind bereit", sagt der Sportliche Leiter. Brim selbst hält abschließend fest: "Wir brauchen Leute, die sagen, dass sie den Mut haben, um das anzugehen. Ich selbst kann sagen, dass ich mit breiter Brust vorangehen werde."