Briesker Schneeerfolg

Mit erneuter personeller Unterstützung der zweiten Mannschaft konnte das Trainerduo Knobloch/Meyer einen guten Kader präsentieren und wusste, dass es bei den schweren Bedingungen auf aufgewühlten Schnee keinen fußballerischen Leckerbissen zu sehen geben konnte.

Unsere Hausherren kamen gut in die Partie und hatten mit Schumann auch die erste Chance, doch es sollte nichts mit der schnellen Führung werden. Auf der Gegenseite waren die Hausherren flink, aktiv und testeten durch Reymund den Pfosten des Ehrlich-Gehäuses. Beide Mannschaften mühten sich auf dem Schneegeläuf um Spielkontrolle und doch blieben gute Chancen Mangelware. Nach einer knappen halben Stunde lag der Ball aber im Netz der Gäste. Dank gut geschobenem 5m-Raum (Danke an die Schneeboys) konnte der Ball über die Linie rollen. In der Zentrale brachte Schulze den Ball zu Schurig, der den Ball am herausstürzenden Torhüter vorbeilag und den linken Pfosten traf. Von dort rollte der Ball an rechten Pfosten und unter Aufsicht aller Spieler über die Linie. Die Führung brachte den Hausherren aber nicht die nötige Ruhe und die Gäste versuchten sich mehrmals Richtung Tor des FSV, ehe Schulze die Chance auf das 2:0 vergab. Die Hausherren schafften es mit der Führung in die Pause und ließen zu Beginn der zweiten Halbzeit nichts anbrennen.