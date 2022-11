Briesker Knappen erzwingen Punkt nach Rückstand

Nach langer Pause traf unsere #fsvb auf die Spielgemeinschaft aus Luckau und Lübbenau. Unser Team wollte mit einem Sieg in die Spitzengruppe aufschließen und hatte sich entsprechendes vorgenommen. Leider sah man im ersten Abschnitt davon zu wenig, da viele Entscheidungen in der Offensive einfach falsch getroffen wurden und dem Pass ein Schuss folgte oder der Schuss dem Pass besser zugestanden hätte. Dazu kam, dass unser Team den ersten Kontakt oft einfach zu schlecht aufnahm oder verwertete.

Kurz vor der Pause sollte dennoch die Führung gelingen. Einen Angriff spielten unsere Hausherren gut nach vorn und der Ball gelangte zu Mario am Strafraum. Seinen Flatterball konnte der Torhüter nicht halten und es hieß 1:0. Doch man schaffte es nicht die Führung in die Pause zu bringen, als ein vermeintliches Foulspiel nach wiederholtem Strafstoß zum 1:1 führte.

In der Pause schien es für unsere Kicker Baldrian und Beruhigungstee gegeben zu haben, denn anders ist die Schlafmützigkeit der folgenden fünf Minuten nicht zu erklären. Eklatante Fehler in der Abwehr brachten die Gäste erst auf 1:2 und schnell auf 1:3 in Front.