Briesker Knappen bleiben auch gegen Wernsdorf in der Erfolgsspur

Das Heimteam startete unsicher in die Partie, geprägt von vielen Fehlpässen und unnötigen Ballverlusten. Wernsdorf sehr präsent und der erwartet unangenehme Gegner, der viel mehr Zweikämpfe gewann. In der 24. Minute der erste Abschluss durch Schulze. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit verzieht Schumann.

Nach der Pause gab es zwei berechtigte Platzverweise innerhalb kürzester Zeit gegen Wernsdorf. In der 57. Minute war es ein Freistoß, den Schumann mit Hilfe des Innenpfostens zum 1:0 einsetzte. Wer nun dachte, dass die Knappen befreiter aufspielen konnten, sah sich getäuscht. Konterversuche wurden oftmals nicht sauber ausgespielt und damit das Spiel offen gelassen. Bis zur 82. Minute dauerte es, eh Malinski nach abgewährter Ecke freistehend traf. Anschließend vergab Wotscheg das 3:0, indem er am Keeper scheiterte und nach 7 Minuten Nachspielzeit pfiff Kühn das Spiel ab.