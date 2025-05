Brieske mit Torfestival – Forst patzt, Groß Gaglow rettet sich spät

– Foto: Dana Barnack

Am 24. Spieltag der Landesklasse Süd bot sich ein beeindruckendes Bild: Tabellenführer FSV Glückauf Brieske/Senftenberg zeigte sich in Torlaune, während sich die Verfolger SG Groß Gaglow und SV Motor Saspow jeweils durchsetzten. Der SV Lausitz Forst dagegen musste in Kolkwitz eine überraschende Niederlage hinnehmen. Im Tabellenkeller punktete der FC Bad Liebenwerda dreifach, während der SC Spremberg 1896 mit einem Kantersieg aufhorchen ließ.

Der FC Bad Liebenwerda sicherte sich im Kellerduell wichtige Punkte im Abstiegskampf. Enrico Bahr brachte die Gäste in der 36. Minute in Führung. In der Schlussphase sorgten Eric Möbus in der 81. Minute und Axel Hübner in der 84. Minute mit einem Doppelschlag für die Entscheidung. ---

Was für ein Auftritt des SC Spremberg 1896: Bereits nach drei Minuten führten die Gastgeber mit 2:0. Philip Kern traf in der 1. Minute, Nick Pultermann legte in der 3. Minute nach. Raik Hermann baute die Führung in der 40. Minute weiter aus, bevor Philip Kern in der 44. Minute erneut erfolgreich war. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Spremberg dominant. Christian Schwarz erhöhte in der 64. Minute auf 5:0, ehe Paul Fabian in der 74. Minute und David König in der 84. Minute für Herzberg verkürzten. Den Schlusspunkt setzte Paul Hamann in der 88. Minute. ---

Der Spitzenreiter ließ gegen die SG Friedersdorf keine Zweifel aufkommen. Vor 98 Zuschauern eröffnete Martin Brundtke in der 19. Minute den Torreigen, Robert Rietschel legte in der 26. Minute nach. Stephan Heine traf in der 36. Minute, Philipp Jautze stellte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+1) auf 4:0. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Danny Knoppik in der 62. Minute, Toni Malinski in der 86. Minute und erneut Danny Knoppik in der 90. Minute auf 7:0. ---

Die SG Groß Gaglow bewahrte dank eines späten Treffers ihre Aufstiegschancen. Dennis Hauska brachte die Hausherren kurz vor der Pause in der 44. Minute in Führung. SV Großräschen schlug in der 71. Minute durch Marcio Stroech zurück, doch Hannes Kaiser sorgte in der Nachspielzeit (90.+2) für den umjubelten Siegtreffer. Die Partie vor 50 Zuschauern hielt bis zuletzt Spannung bereit. ---

Überraschung in Kolkwitz: Der abstiegsbedrohte Gastgeber schlug den SV Lausitz Forst mit 3:2. Philipp Fiedler brachte die Gäste in der 10. Minute in Führung. Nach dem Ausgleich durch Benjamin Goertz in der 35. Minute legte Philipp Fiedler in der 39. Minute erneut für Forst vor. Doch Martin Hahn glich in der 53. Minute aus, bevor Benjamin Goertz in der 71. Minute den überraschenden Siegtreffer erzielte. Die 66 Zuschauer sahen ein kampfbetontes Spiel. ---

Der SV Motor Saspow ließ von Beginn an keinen Zweifel an der Rollenverteilung. Dennis Schelske eröffnete in der 5. Minute und erhöhte in der 19. Minute auf 3:0. Dazwischen traf Marc Fingas in der 8. Minute, der in der 30. Minute auch den Endstand zum 4:0 markierte. Die Gäste aus Ortrand fanden keine Mittel, das Spiel zu drehen. Mit dem Sieg bleibt Saspow auf Tuchfühlung mit den Spitzenplätzen. ---

Im Duell zweier Teams aus dem Tabellenmittelfeld blieb es torlos. Beide Mannschaften kamen kaum zu zwingenden Chancen. TSV 1878 Schlieben verpasst den Anschluss an das obere Trio. Der Spremberger SV 1862 hält mit dem Auswärtspunkt Kontakt zum sicheren Mittelfeld. ---