Brieske macht aus 2:7 ein irres 8:7, Luckenwalde und Eintracht siegen

Der FSV 63 Luckenwalde präsentierte sich vor heimischer Kulisse in absoluter Torlaune und ließ der BSG Stahl Brandenburg nicht den Hauch einer Chance. Überragender Akteur des Tages war ohne Zweifel Aaron Mehlig, der die gegnerische Defensive bereits in der Anfangsphase förmlich zerlegte. Mit einem lupenreinen Hattrick in der 8. Minute, der 11. Minute und der 23. Minute sorgte er quasi im Alleingang für eine komfortable Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel ließen die Hausherren nicht locker: Jean-Paul Schütt erhöhte in der 47. Minute auf 4:0, womit die Gegenwehr der Brandenburger endgültig gebrochen war. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte erneut der Mann des Tages, Aaron Mehlig, der in der 89. Minute seinen vierten Treffer markierte und den 5:0-Endstand besiegelte.

Der FSV Bernau feierte einen souveränen Heimsieg gegen den SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde und überzeugte dabei durch Effizienz und eine stabile Defensive. Den Grundstein legte Leon-Maurice Morzinek bereits in der 9. Minute mit dem Führungstreffer. Ahrensfelde bemühte sich in der Folge zwar um Spielkontrolle, fand aber keine Lücke im Bernauer Abwehrbollwerk. Nach einer Stunde Spielzeit sorgte Florian Kutt in der 60. Minute für die Vorentscheidung zum 2:0. In der Schlussphase schraubten die Gastgeber das Ergebnis weiter in die Höhe: Erst traf Ole Herbst in der 86. Minute, bevor Theo Wardau in der 90. Minute den Sack endgültig zumachte und den verdienten 4:0-Erfolg perfekt machte.

FSV Glückauf Brieske/Senftenberg – FSV Union Fürstenwalde 8:7

Vor 55 Zuschauern entwickelte sich ein völlig irres Fußballspiel, das wohl keiner der Beteiligten so schnell vergessen wird. Der FSV Union Fürstenwalde startete furios und führte nach Toren von Phil Grossmann (2. Minute, 10. Minute und erneut 10. Minute), Ragnar-Bo Grasnick (12. Minute) und Paul Wilcke (16. Minute) bereits früh mit 5:1, wobei Tim Kalus in der 4. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich für Brieske erzielt hatte. Ein Eigentor von Nino Golm in der 20. Minute brachte die Hausherren auf 2:5 heran, doch Fürstenwalde schien durch weitere Treffer von Ragnar-Bo Grasnick (30. Minute) und Phil Grossmann (31. Minute) beim Stand von 2:7 uneinholbar enteilt.

Was dann folgte, war eine der spektakulärsten Aufholjagden der letzten Jahre: Jannis Stiller leitete den Wahnsinn in der 36. Minute ein und legte in der 49. Minute zum 4:7 nach. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Miklas Pohl vom FSV Union Fürstenwalde in der 59. Minute kippte die Partie endgültig. Django Keita (54. Minute) und Marvin Wiese per Foulelfmeter (55. Minute) verkürzten auf 6:7. In der 73. Minute markierte erneut Marvin Wiese den viel umjubelten Ausgleich, ehe Arian Walther in der 87. Minute den 8:7-Siegtreffer in diesem torreichen Spektakel erzielte.

SV Falkensee-Finkenkrug – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 4:1

Der SV Falkensee-Finkenkrug behielt im Duell gegen den BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow deutlich die Oberhand. Leonard Baliu eröffnete in der 8. Minute den Torreigen für die Hausherren, doch die Gäste antworteten prompt durch Lian Schuster, der in der 12. Minute den Ausgleich markierte. Falkensee ließ sich davon nicht beirren und ging durch Sinan Uluca in der 28. Minute erneut in Führung. Direkt nach dem Seitenwechsel sorgte Sivira Jordan Nnanga Ray in der 47. Minute für das 3:1 und brachte sein Team damit auf die Siegerstraße. In der 60. Minute war es erneut Sivira Jordan Nnanga Ray, der mit seinem zweiten Treffer den 4:1-Endstand besorgte und die drei Punkte im eigenen Stadion festhielt.

Brandenburger SC Süd 05 – SV Wacker 09 Ströbitz 5:1

Der SV Wacker 09 Ströbitz erwischte zwar den besseren Start und ging bereits in der 6. Minute durch Jonathan Kaufmann in Führung, doch der Brandenburger SC Süd 05 zeigte eine starke Reaktion. Joel Leandro Raspopov glich in der 25. Minute aus und stellte den 1:1-Pausenstand her. Im zweiten Durchgang spielten dann nur noch die Brandenburger. Vitalii Dubil drehte die Partie in der 63. Minute zum 2:1, bevor Leonard Leicht in der 69. Minute nachlegte. Die Vorentscheidung besorgte erneut Vitalii Dubil in der 71. Minute mit dem 4:1. Den Schlusspunkt setzte Joel Leandro Raspopov in der 78. Minute, der mit seinem zweiten Tor den hochverdienten 5:1-Heimsieg perfekt machte.

SG Bornim – RSV Eintracht 1949 0:5

In der ersten Halbzeit hielt die Defensive der SG Bornim noch stand, doch nach dem Seitenwechsel demonstrierte der RSV Eintracht 1949 seine spielerische Klasse. Den Bann brach William Jeffrey Bartel in der 63. Minute mit dem Führungstreffer. Nur wenig später erhöhte Dmytro Chornenkyi in der 68. Minute auf 0:2, woraufhin die Gegenwehr der Bornimer zusehends schwand. Kajetan Herrmann schraubte das Ergebnis in der 70. Minute weiter in die Höhe. In der Schlussphase machten Theodor Wiesner (77. Minute) und Adeeb Yonan Matti (81. Minute) den deutlichen 0:5-Auswärtssieg perfekt. Bornim fand offensiv über die gesamte Spielzeit kaum statt.

FC Neuenhagen 1913 – Oranienburger FC Eintracht 1901 5:1

Trotz eines frühen Rückstands durch Milan Schmelter, der Oranienburg in der 7. Minute in Front brachte, feierte der FC Neuenhagen 1913 einen deutlichen Heimsieg. Hauptverantwortlich dafür war Dominik Warszus, der einen absoluten Sahnetag erwischte. Er glich zunächst in der 13. Minute aus und drehte die Partie in der 23. Minute mit seinem zweiten Treffer komplett. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte sorgte Amel Destanovic (45.+1 Minute) für das psychologisch wichtige 3:1. Im zweiten Durchgang kontrollierte Neuenhagen das Geschehen: Felix Obst erhöhte in der 68. Minute auf 4:1, ehe Dominik Warszus in der 88. Minute mit seinem dritten Tor des Tages den 5:1-Endstand besiegelte.

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