Brieske gewinnt weiter – Forst glänzt, Spannung im Abstiegskampf

Nach dem Rückschlag in Spremberg zeigte sich die SG Groß Gaglow vor 15 Zuschauern stabilisiert. Mathias Krüger brachte die Hausherren in der 57. Minute mit 1:0 in Führung, Florian Schulisch erhöhte in der 68. Minute auf 2:0. Herzberg steht nach der Niederlage im gesicherten Mittelfeld. Groß Gaglow bleibt mit 53 Punkten auf Tuchfühlung mit Saspow und wahrt den dritten Tabellenplatz. ---

Der Tabellenzweite aus Saspow tat sich beim Schlusslicht zunächst schwer. Philipp Stiller brachte Lübben in der 4. Minute früh in Führung. Doch die Gäste drehten im zweiten Durchgang auf: Dennis Schelske glich in der 52. Minute aus, ehe er in der 81. Minute zum zweiten Mal traf. Stefan Babbe setzte mit dem 3:1 in der 85. Minute den Schlusspunkt. Saspow hält mit 54 Punkten Rang zwei, während Lübben mit 21 Zählern weiter Tabellenletzter bleibt. ---

Der SV Lausitz Forst zeigte nach der deutlichen Niederlage gegen Brieske eine beeindruckende Reaktion. Lukas Scholz eröffnete bereits in der 9. Minute, ehe Marcel Schollbach in der 39. Minute per Ausgleich für die Gäste traf. Doch Forst schlug zurück: Erneut Lukas Scholz stellte in der 54. Minute auf 2:1, Philipp Fiedler erhöhte in der 72. Minute, ehe Scholz mit seinem dritten Treffer in der 88. Minute den Endstand besorgte. ---

Der FSV Glückauf Brieske/Senftenberg bleibt souverän an der Spitze. Gegen Großräschen sorgten Maximilian Schurig (16. Minute) und Danny Knoppik (36. Minute) für eine beruhigende Pausenführung. In der zweiten Halbzeit stellte Philipp Ricco Barnack mit einem Doppelpack in der 78. und 84. Minute den 4:0-Endstand her. Brieske hat nun 64 Punkte und 92 Tore – der Aufstieg ist zum Greifen nah. Großräschen bleibt nach der klaren Niederlage bei 29 Punkten. ---

Peickwitz feierte gegen Ortrand einen Heimsieg. Justin Pfeiffer (17. Minute), Dominik Nopper (25.), Marco Jacob (41.) und Samy Dankhoff (47.) sorgten für eine komfortable 4:0-Führung. Tamino Polka gelang in der 55. Minute lediglich der Ehrentreffer für die Gäste. Peickwitz steht mit dem elften Saisonsieg nun bei 36 Punkten. Ortrand bleibt in der abstiegsgefährdeten Zone. ---

Ein wichtiger Punkt für beide Teams im Abstiegskampf. Michael Nicklisch brachte Bad Liebenwerda in der 32. Minute in Führung, doch Raik Hermann rettete Spremberg in der 77. Minute das Unentschieden. Damit ist Bad Liebenwerda mit 29 Punkten Elfter, Spremberg steht mit 24 Punkten auf Rang 13 – punktgleich mit Kolkwitz und Ortrand. Der Druck vor den letzten Spielen steigt weiter. ---

Der TSV Schlieben zeigte gegen die SG Burg eine konzentrierte Leistung. Alexander Wojenmaster erzielte kurz vor der Pause in der 41. Minute das 1:0, Marc Jäschke erhöhte in der 74. Minute per Foulelfmeter. Marco Fitzke machte in der Nachspielzeit (90.+1) alles klar. Schlieben ist mit 45 Punkten Fünfter, während Burg den siebten Rang belegt. ---