Brieske festigt die Spitze – SG Groß Gaglow und Schlieben bleiben dran

Die SG Groß Gaglow hält mit einem 3:0-Sieg gegen den SV Germania Peickwitz den Druck auf Spitzenreiter Brieske aufrecht. Lennard Mund (19.) brachte die Gastgeber früh in Führung, Mathias Krüger (50.) erhöhte nach der Pause, und Louis Konzack (59.) sorgte für den Endstand. Groß Gaglow revanchierte sich für die 0:4-Niederlage aus dem Hinspiel. Peickwitz kassierte dagegen die zweite Niederlage in Folge und verliert ein wenig den Anschluss an die oberen Ränge.

---