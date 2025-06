Brieske feiert mit Sieg – Ortrand steigt ab – Saspow rettet Platz zwei

Der 30. und letzte Spieltag der Landesklasse Süd hatte alles, was das Fußballherz begehrt: große Emotionen, klare Entscheidungen und einen dramatischen Abstiegskampf. Während der FSV Glückauf Brieske/Senftenberg seine Meistersaison mit einem Heimsieg abschloss und der SV Motor Saspow in einem packenden Verfolgerduell den zweiten Tabellenplatz behauptet, muss der SV Eintracht Ortrand nach einer bitteren Niederlage in Kolkwitz den Gang in die Kreisoberliga antreten.

Im alles entscheidenden Kellerduell gelang Kolkwitz ein Blitzstart: Bereits in der vierten Minute traf Fabio Wilk zum 1:0. In der Folge verteidigte Kolkwitz leidenschaftlich, während Ortrand keine Durchschlagskraft entwickelte. In der Nachspielzeit sah Ortrands Sebastian Gorczak noch Gelb-Rot. Mit dem Abpfiff war klar: Kolkwitz bleibt in der Liga – Ortrand muss den bitteren Gang in die Kreisoberliga antreten.

---