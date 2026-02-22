 2026-02-20T12:29:42.904Z

Brieske feiert Kantersieg, während das Wetter den Spielplan diktiert

Ein torreiches Ausrufezeichen im Mittelfeldduell der Landesliga Süd.

von LS · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: André Nückel

In der Landesliga Süd blickten die Fans in den Nachholspielen vom 13. Spieltag mit gemischten Gefühlen gen Himmel. Während die Spitzenbegegnung zwischen dem Spitzenreiter FSV 63 Luckenwalde II und dem Tabellendritten SV Victoria Seelow ebenso wie das Duell der SG Phönix Wildau 95 gegen den VfB Hohenleipisch 1912 den widrigen Wetterbedingungen zum Opfer fiel und abgesagt werden musste, trotzte man in Senftenberg den Elementen. In einer Phase, in der die Tabelle durch die Spielausfälle ein verzerrtes Bild abgibt, nutzte ein Aufsteiger die Gunst der Stunde für einen emotionalen Befreiungsschlag.

Gestern, 14:00 Uhr
FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
FSV Glückauf Brieske/SenftenbergBrieske/SFB
SV Döbern
SV DöbernSV Döbern
4
0
+Video

Es war ein Nachmittag, der die Seele der FSV-Fans erwärmte. 71 Zuschauer fanden trotz des unbeständigen Wetters den Weg zum Spiel und sollten ihr Kommen nicht bereuen. Nachdem die erste Halbzeit noch ohne zählbaren Erfolg blieb, entlud sich die Spannung nach dem Seitenwechsel in einem regelrechten Torrausch der Gastgeber.

Den Anfang machte Tobias Schumann, der in der 57. Minute den Bann brach und das erlösende 1:0 erzielte. Die Gäste aus Döbern wirkten geschockt, und das Unheil nahm nur zwei Minuten später seinen Lauf: In der 59. Minute unterlief Florian Dost ein unglückliches Eigentor, das den Spielstand auf 2:0 schraubte und die Hoffnungen der Gäste jäh dämpfte. Brieske agierte nun wie entfesselt. In der 76. Minute war es erneut Tobias Schumann, der mit seinem zweiten Treffer zum 3:0 für Ekstase auf den Rängen sorgte. Den Schlusspunkt einer beeindruckenden Vorstellung setzte schließlich Martin Brundtke, der in der 83. Minute zum 4:0-Endstand traf.

Gestern, 14:00 Uhr
FSV 63 Luckenwalde
FSV 63 LuckenwaldeLuckenwalde II
SV Victoria Seelow
SV Victoria SeelowSeelow
Abgesagt

Gestern, 14:00 Uhr
SG Phönix Wildau 95
SG Phönix Wildau 95SG Wildau
VfB Hohenleipisch 1912
VfB Hohenleipisch 1912VfB HL 1912
Abgesagt

