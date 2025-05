Brieske deklassiert Forst – Spremberger SV schockt Gaglow mit 5:0

– Foto: Dana Barnack

Der 25. Spieltag der Landesklasse Süd brachte klare Ergebnisse, überraschende Wendungen und einen wahren Torrausch. Tabellenführer FSV Glückauf Brieske/Senftenberg feierte einen Kantersieg im Spitzenspiel gegen den SV Lausitz Forst. Der Spremberger SV 1862 sorgte mit einem sensationellen 5:0 gegen Aufstiegskandidat SG Groß Gaglow für die größte Überraschung. Auch im Tabellenkeller ging es hoch her.

Vor 85 Zuschauern präsentierte sich der FC Bad Liebenwerda abgeklärt. Bereits in der 5. Minute brachte Enrico Bahr die Hausherren in Führung. Marvin Li Ji-Ang Schuster erhöhte in der 35. Minute mit dem 2:0 auf den Endstand. Die Gäste aus Peickwitz kamen kaum zur Entfaltung und konnten an den vorherigen Sieg gegen Burg nicht anknüpfen. Für Bad Liebenwerda war es ein wichtiger Sieg. ---

Im Kellerduell setzte Eintracht Ortrand ein klares Zeichen. Sebastian Gorczak traf in der 8. und 14. Minute doppelt, ehe Marcel Adam in der 23. Minute per Foulelfmeter auf 3:0 stellte. Erik Lanzky erhöhte in der 48. Minute, Alex Noack gelang in der 54. Minute der Ehrentreffer für Lübben. Doch erneut Erik Lanzky ließ mit einem Doppelschlag in der 65. und 67. Minute keine Zweifel mehr am Heimsieg aufkommen. ---

Ein wildes Spiel entwickelte sich zwischen Friedersdorf und dem neuen Tabellenzweiten Saspow. Marcel Schollbach traf in der 14. Minute per Foulelfmeter zur Führung, Ben Janitz legte in der 19. Minute nach. Saspow antwortete durch Marc Fingas in der 25. Minute – ebenfalls per Strafstoß. Doch Friedersdorf schlug erneut zu: Ben Janitz traf in der 31. Minute zum 3:1. Saspow kämpfte sich mit aller Macht zurück: Lorenzo Krenz (44.), Marc Fingas erneut per Elfmeter (65.), Dennis Schelske (67.) und schließlich noch einmal Marc Fingas in der 75. Minute drehten die Partie. ---

Das Spitzenspiel geriet für den SV Lausitz Forst zum Debakel. Philipp Ricco Barnack eröffnete in der 14. Minute, Danny Knoppik erhöhte sechs Minuten später. Anton Ludwig traf in der 27. Minute, bevor ein Eigentor von Julian Ullrich in der 28. Minute das 0:4 brachte. Erneut Danny Knoppik traf in der 50. Minute, Martin Granse verwandelte in der 88. Minute einen Foulelfmeter. Der Ehrentreffer durch Lukas Scholz in derselben Minute war nur noch Ergebniskosmetik. Brieske unterstrich vor 170 Zuschauern seine Ausnahmestellung in der Liga. ---

Nach der bitteren Niederlage in Gaglow meldete sich Großräschen mit Nachdruck zurück. Marcio Stroech traf in der 21. und 37. Minute doppelt. Jakob Seidel (47.), Fawad Husseini (49.) und Franz Jentsch (63.) machten das Ergebnis deutlich. Kolkwitz hatte dem nicht viel entgegenzusetzen. ---

Was für ein Paukenschlag in Spremberg! Niklas Dorbritz brachte den Gastgeber in der 25. Minute in Führung, Johann Wittig legte in der 29. und 69. Minute doppelt nach. Jonas Bubner erhöhte in der 73. Minute, Kai Grabowski setzte in der 80. Minute den Schlusspunkt. Die SG Groß Gaglow fand nie in die Partie und musste eine hohe Saisonniederlage hinnehmen. ---

Vor stimmungsvollen 320 Zuschauern ließ der VfB Herzberg dem Favoriten aus Schlieben keine Chance. Erik Gundermann brachte Herzberg in der 33. Minute in Führung, Jiri Vit erhöhte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Stephan Liepack stellte in der 52. Minute den 3:0-Endstand her. Mit dem klaren Heimsieg setzt sich Herzberg im oberen Mittelfeld fest. ---