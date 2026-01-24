Briesener Hallennacht endet mit Triumph für Blau-Weiß

– Foto: Sebastian Harbke/Veranstalter

Der ERGO René Puhlmann Cup des VfB Steinhöfel hat am heutigen Samstag die Sporthalle in Briesen in einen Ort gespannter Aufmerksamkeit verwandelt. Acht Herrenmannschaften, kurze Spielzeiten von zwölf Minuten und ein klassischer Turnierbaum sorgten für einen langen Hallenabend, der keine Pausen für Unentschlossenheit ließ. In einem Turnier voller Tore, Richtungswechsel und enger Entscheidungen setzte sich am Ende der FV Blau-Weiß 90 Briesen II durch und gewann das Finale gegen den Müllroser SV 1898 mit 3:2. Gastgeber VfB Steinhöfel bot damit einmal mehr eine Bühne für intensiven regionalen Hallenfußball.

>>> Hier geht es zum Spielplan und zu den Ergebnissen. Gruppe A mit ausgeglichener Spitze

In der Gruppe A trafen der Müllroser SV 1898, der FV Blau-Weiß 90 Briesen II, der VfB Steinhöfel II und der FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 II aufeinander. Müllrose und Blau-Weiß Briesen lieferten sich ein enges Rennen um den Gruppensieg und beendeten die Vorrunde punktgleich. Das direkte Duell endete 4:4, ein Ergebnis, das die Ausgeglichenheit dieser Gruppe widerspiegelte. Dahinter folgte der VfB Steinhöfel II, während Concordia Buckow/Waldsieversdorf II ohne Punktgewinn blieb.

Gruppe B mit doppelter Spitze

Auch in der Gruppe B blieb die Entscheidung bis zum letzten Spiel offen. Die SG Müncheberg II und der Reichenwalde Rangers FC sammelten jeweils sechs Punkte und belegten die ersten beiden Plätze. Dahinter reihten sich die SG Borussia Fürstenwalde und der SV Rot-Weiß Petersdorf ein. Die enge Konstellation zeigte, wie gering die Abstände im Hallenfußball sein können, wenn Tempo und Präzision dominieren. Platzierungsspiele als sportlicher Abschluss

Nach der Gruppenphase wurden die Platzierungsspiele ausgetragen. Concordia Buckow/Waldsieversdorf II sicherte sich im Spiel um Platz sieben einen knappen Sieg gegen den SV Rot-Weiß Petersdorf. Im Spiel um Platz fünf setzte sich die SG Borussia Fürstenwalde gegen den VfB Steinhöfel II durch. Diese Partien gaben den beteiligten Teams die Möglichkeit, den Turnierabend mit einem Erfolgserlebnis zu beenden.