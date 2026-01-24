Briesener Hallennacht endet mit Triumph für Blau-Weiß

Der ERGO René Puhlmann Cup des VfB Steinhöfel hat am heutigen Samstag die Sporthalle in Briesen in einen Ort gespannter Aufmerksamkeit verwandelt. Acht Herrenmannschaften, kurze Spielzeiten von zwölf Minuten und ein klassischer Turnierbaum sorgten für einen langen Hallenabend, der keine Pausen für Unentschlossenheit ließ. In einem Turnier voller Tore, Richtungswechsel und enger Entscheidungen setzte sich am Ende der FV Blau-Weiß 90 Briesen II durch und gewann das Finale gegen den Müllroser SV 1898 mit 3:2. Gastgeber VfB Steinhöfel bot damit einmal mehr eine Bühne für intensiven regionalen Hallenfußball.
Gruppe A mit ausgeglichener Spitze
In der Gruppe A trafen der Müllroser SV 1898, der FV Blau-Weiß 90 Briesen II, der VfB Steinhöfel II und der FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 II aufeinander. Müllrose und Blau-Weiß Briesen lieferten sich ein enges Rennen um den Gruppensieg und beendeten die Vorrunde punktgleich. Das direkte Duell endete 4:4, ein Ergebnis, das die Ausgeglichenheit dieser Gruppe widerspiegelte. Dahinter folgte der VfB Steinhöfel II, während Concordia Buckow/Waldsieversdorf II ohne Punktgewinn blieb.
Gruppe B mit doppelter Spitze
Auch in der Gruppe B blieb die Entscheidung bis zum letzten Spiel offen. Die SG Müncheberg II und der Reichenwalde Rangers FC sammelten jeweils sechs Punkte und belegten die ersten beiden Plätze. Dahinter reihten sich die SG Borussia Fürstenwalde und der SV Rot-Weiß Petersdorf ein. Die enge Konstellation zeigte, wie gering die Abstände im Hallenfußball sein können, wenn Tempo und Präzision dominieren.
Platzierungsspiele als sportlicher Abschluss
Nach der Gruppenphase wurden die Platzierungsspiele ausgetragen. Concordia Buckow/Waldsieversdorf II sicherte sich im Spiel um Platz sieben einen knappen Sieg gegen den SV Rot-Weiß Petersdorf. Im Spiel um Platz fünf setzte sich die SG Borussia Fürstenwalde gegen den VfB Steinhöfel II durch. Diese Partien gaben den beteiligten Teams die Möglichkeit, den Turnierabend mit einem Erfolgserlebnis zu beenden.
Halbfinals mit offenem Ausgang
In den Halbfinals verdichtete sich die Spannung. Der Müllroser SV 1898 setzte sich mit 5:3 gegen den Reichenwalde Rangers FC durch. Parallel dazu gewann der FV Blau-Weiß 90 Briesen II ein torreiches Duell gegen die SG Müncheberg II mit 7:6. Beide Spiele zeigten, wie schnell sich in der Halle ein Spiel drehen kann und wie entscheidend Effizienz vor dem Tor ist.
Das Spiel um Platz drei
Im Spiel um Platz drei behielt die SG Müncheberg II klar mit 5:0 die Oberhand und gewann deutlich gegen die Reichenwalde Rangers FC. Damit sicherte sich Müncheberg einen Podestplatz und einen versöhnlichen Abschluss des Turniers.
Ein Finale auf Augenhöhe
Das Finale brachte noch einmal alles zusammen, was den Hallenabend geprägt hatte. Der FV Blau-Weiß 90 Briesen II traf auf den Müllroser SV 1898. Beide Teams hatten in der Vorrunde und im Halbfinale ihre Qualität unter Beweis gestellt. In einem intensiven Endspiel setzte sich Blau-Weiß Briesen mit 3:2 durch und krönte einen konstanten Turnierauftritt mit dem Pokalgewinn.