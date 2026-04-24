Briesen bezwingt Markendorf in nervenaufreibendem Schlagabtausch

– Foto: Kenny Fuhrmann

In der Landesklasse Ost wurde am heutigen Tag der 23. Spieltag mit einer dramatischen Begegnung eröffnet, die alles hielt, was man sich von einem Duell im Tabellenmittelfeld verspricht. In einer Partie, die von unbändigem Willen und ständig wechselnden Momenten geprägt war, kämpften beide Mannschaften mit offenem Visier um jeden Meter Boden, wobei die Entscheidung erst in der Schlussphase fiel.

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Es war ein Duell auf Augenhöhe, das von der ersten Minute an die Leidenschaft der Beteiligten widerspiegelte. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang den Gästen der erste entscheidende Stich, als Lasse Böhme in der 44. Minute das 0:1 erzielte und seine Mannschaft mit einer Führung in die Kabine schickte. Nach dem Seitenwechsel kehrte der SV Blau-Weiss Markendorf jedoch mit viel Schwung zurück und belohnte sich in der 55. Minute durch den Ausgleichstreffer von Raul Michael Gambashidze zum 1:1. Die Freude der Hausherren währte jedoch nicht lange, denn der FV Blau-Weiß 90 Briesen schlug postwendend zurück. In der 64. Minute brachte Toni Moritz die Gäste mit dem 1:2 erneut in Front. Markendorf gab sich in diesem emotionalen Schlagabtausch jedoch keineswegs geschlagen und mobilisierte noch einmal alle Kräfte. Dies führte in der 76. Minute zum erneuten Ausgleich durch Noah-Elias Radtke, der zum 2:2 traf. In der hitzigen Schlussphase behielten die Briesener schließlich die Oberhand und markierten in der 80. Minute durch Danilo Ballhorn den Treffer zum 2:3-Endstand.

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Am Samstagvormittag empfängt die Schöneicher Reserve (34 Punkte) die kriselnde Admira. Die Gäste belegen mit lediglich 12 Punkten den 14. Tabellenplatz und befinden sich in höchster Abstiegsgefahr. Dass die Trauben in Schöneiche hoch hängen, zeigt das deutliche 4:0 der Germania aus dem Hinspiel. Während Schöneiche mit einem Sieg den siebten Platz festigen möchte, geht es für die Admira um jeden Grashalm, um den Anschluss an das rettende Ufer nicht endgültig zu verlieren.

Morgen, 15:00 Uhr MTV Wünsdorf 1910 Wünsdorf SG Schulzendorf 1931 Schulzendorf 15:00 PUSH

Ein echtes Topspiel erwartet die Zuschauer in Wünsdorf. Der Sechste fordert den souveränen Spitzenreiter heraus. Schulzendorf führt die Liga mit 58 Punkten an, darf sich aber angesichts des Frankfurter Atems im Nacken keine Schwäche erlauben. Wünsdorf (34 Punkte) stellt eine der gefährlichsten Offensiven der Liga und will den Primus ärgern. Das Hinspiel war mit 2:1 eine knappe Angelegenheit für Schulzendorf – ein Vorbote für ein enges und intensives Duell.

Großbeeren kämpft mit 24 Punkten auf Rang 12 um den Klassenerhalt und braucht Luft zu den Abstiegsrängen. Mit Guben Nord reist der Tabellenvierte (36 Punkte) an, der nach dem 4:5-Spektakel der Vorwoche Wiedergutmachung in der Defensive sucht. Das Hinspiel endete mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden. Beide Teams werden versuchen, das Patt diesmal zu brechen, wobei Großbeeren den Heimvorteil für wichtige Befreiungspunkte nutzen will.

Morgen, 15:00 Uhr FSV Dynamo Eisenhüttenstadt FSV Dynamo MSV Zossen 07 MSV Zossen 15:00 PUSH

In Eisenhüttenstadt kommt es zum „Spiel der letzten Hoffnung“. Das Schlusslicht (7 Punkte) trifft auf den Vorletzten aus Zossen (9 Punkte). Es ist das ultimative Kellerduell, in dem verlieren verboten ist. Zossen konnte das Hinspiel knapp mit 2:1 für sich entscheiden. In diesem emotional aufgeladenen Spiel geht es um mehr als drei Punkte – es geht um den Funken Hoffnung, der den Abstieg vielleicht noch abwenden kann.

Im oberen Mittelfeld treffen zwei spielstarke Reserven aufeinander. Dahlewitz rangiert mit 35 Punkten auf einem starken fünften Platz, dicht gefolgt von der Union-Reserve aus Fürstenwalde mit 33 Zählern auf Rang acht. Dahlewitz behielt im Hinspiel mit 2:1 die Oberhand. Beide Mannschaften können befreit aufspielen, doch der Ehrgeiz, die Saison in der Spitzengruppe zu beenden, wird dieses Spiel zu einem leidenschaftlichen Kräftemessen machen.

Der Tabellendritte aus Teltow (43 Punkte) will seinen Platz auf dem Podium verteidigen. Doch Vorsicht ist geboten: Der Gegner aus Bestensee (32 Punkte, Platz 9) erwies sich im Hinspiel als Stolperstein und schlug den Favoriten mit 4:2. Teltow brennt darauf, dieses Ergebnis vergessen zu machen. Für Bestensee hingegen bietet sich die Gelegenheit, erneut einen Großen der Liga zu stürzen und die eigene Position im gesicherten Mittelfeld auszubauen.