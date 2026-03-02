 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Brieselangs Acht-Tore-Gala und Dramatik im Tabellenkeller

Landesklasse West: Machtdemonstrationen und Last-Minute-Treffer prägen den Samstag.

von LS · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: FussballimFKHavelland

In der Landesklasse West stand der 16. Spieltag im Zeichen extremer Gegensätze, die die Fußballherzen der Region höher schlagen ließen. Während ein Aufstiegsaspirant eine beispiellose Machtdemonstration auf den Rasen zauberte, wurde auf anderen Plätzen bis zur buchstäblich letzten Sekunde um jeden Zentimeter Boden gekämpft. Es war ein Spieltag voller Leidenschaft, an dem schmerzhafte Niederlagen und ekstatische Last-Minute-Erfolge die Tabelle ordentlich durchrüttelten.

Sa., 28.02.2026, 13:00 Uhr
SV Blau-Gelb Falkensee
SV Blau-Gelb FalkenseeBG Falkensee
SV Babelsberg 03
SV Babelsberg 03Babelsberg II
3
2
Abpfiff

Vor 45 Zuschauern entwickelte sich in Falkensee ein wahrer Krimi, der die Nerven der Anhänger bis zum Äußersten strapazierte. Die Torfolge eröffnete Francisco Schulze in der 11. Minute mit dem 1:0. Ein unglückliches Eigentor durch Dleir Al Bakr in der 40. Minute erhöhte den Vorsprung auf 2:0. Kurz nach dem Seitenwechsel verkürzte Erblin Luta in der 48. Minute auf 2:1. In der 78. Minute fiel der Treffer zum 3:1, bevor Philipp Kruggel in der 80. Minute mit dem 3:2 noch einmal für Hochspannung sorgte.

Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr
FSV Veritas Wittenberge/Breese
FSV Veritas Wittenberge/BreeseFSV Veritas
SV Grün-Weiß Brieselang
SV Grün-Weiß BrieselangBrieselang
0
8
Abpfiff

Eine bittere Lehrstunde erlebten die 107 Zuschauer in Wittenberge, als Brieselang wie ein Orkan über das Heimteam hinwegfegte. Die Torfolge startete mit Justin Stahr in der 19. Minute zum 0:1, gefolgt von Till Roßius, der in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45+1.) auf 0:2 stellte. Direkt nach der Pause erhöhte Till Roßius in der 48. Minute auf 0:3. Es folgten Yannick Hurtig in der 51. Minute zum 0:4, Justin Stahr in der 64. Minute zum 0:5 und erneut Yannick Hurtig in der 71. Minute zum 0:6. Timm-Maximilian Hytrek schraubte das Ergebnis in der 82. Minute auf 0:7 hoch, ehe Justin Stahr mit seinem dritten Treffer in der 86. Minute den 0:8-Endstand besiegelte.

Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr
VfL Nauen
VfL NauenVfL Nauen
FK Hansa Wittstock 1919
FK Hansa Wittstock 1919Wittstock
3
1
Abpfiff

In Nauen sahen 147 Zuschauer eine Partie, die erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte kippte. Ranvir Singh brachte die Gäste in der 14. Minute mit 0:1 in Führung. Doch Steven Porath glich in der vierten Minute der Nachspielzeit (45+4.) zum 1:1 aus. Nach dem Seitenwechsel drehte Tom Gutschmidt die Partie in der 58. Minute zum 2:1, bevor Steven Porath in der 71. Minute mit seinem zweiten Treffer den 3:1-Sieg sicherte.

Sa., 28.02.2026, 15:00 Uhr
TSV Chemie Premnitz
TSV Chemie PremnitzPremnitz
SG Saarmund
SG SaarmundSaarmund
2
3
Abpfiff

Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die 77 Zuschauer in Premnitz. Noah Peuker-Renaud brachte die Hausherren in der 12. Minute mit 1:0 nach vorn. Gramos Rexha glich in der 32. Minute zum 1:1 aus. In der zweiten Halbzeit schien Premnitz durch das 2:1 von Jonathan Gumz in der 57. Minute auf der Siegerstraße, doch Saarmund schlug eiskalt zurück: Robin Keiling markierte in der 64. Minute das 2:2 und Stefan Roggenbuck traf in der 73. Minute zum hochemotionalen 2:3-Auswärtssieg.

Sa., 28.02.2026, 15:00 Uhr
FC Borussia Brandenburg
FC Borussia BrandenburgBorussia Bra
SV Empor Schenkenberg 1928
SV Empor Schenkenberg 1928Schenkenberg
Abgesagt

Lange Zeit mussten die 99 Zuschauer in Brandenburg auf Tore warten, bis sich die Ereignisse in der Schlussphase überschlugen. Marko Radon erlöste die Borussia in der 69. Minute mit dem Treffer zum 1:0. Alles sah nach einem Heimsieg aus, bis Martin Rebesky in der 90. Minute zuschlug und den Gästen mit dem 1:1-Ausgleich einen späten Punkt rettete.

Sa., 28.02.2026, 15:00 Uhr
Pritzwalker FHV 03
Pritzwalker FHV 03Pritzwalk
FSV Babelsberg 74
FSV Babelsberg 74FSV Babelsb.
0
2
Abpfiff

In Pritzwalk sahen 53 Zuschauer ein Geduldsspiel, das erst in der Schlussviertelstunde durch individuelle Klasse entschieden wurde. Jonas Erxleben brach in der 75. Minute den Bann und erzielte das erlösende 0:1. Derselbe Spieler, Jonas Erxleben, sorgte schließlich mit seinem zweiten Treffer für den 0:2-Endstand zugunsten der Gäste.

Sa., 28.02.2026, 15:00 Uhr
SG Grün-Weiß Golm
SG Grün-Weiß GolmGW Golm
SSV Einheit Perleberg
SSV Einheit PerlebergPerleberg
5
1
Abpfiff

In Golm feierten 40 Zuschauer ein wahres Offensiv-Spektakel ihrer Mannschaft nach anfänglichem Rückstand. Marvin Gramsch brachte Perleberg in der 18. Minute mit 0:1 in Führung, doch Henri Griesel antwortete bereits in der 25. Minute mit dem 1:1. In der Schlussphase brachen alle Dämme: Conrad Mantei traf in der 71. Minute zum 2:1, Aaron Benedict Ell erhöhte in der 73. Minute auf 3:1, Leon Schade legte in der 84. Minute das 4:1 nach und Florian Groß vollendete in der 87. Minute zum 5:1.

Sa., 28.02.2026, 15:00 Uhr
SG Michendorf
SG MichendorfMichendorf
Pankower SV Rot-Weiß 1921
Pankower SV Rot-Weiß 1921Pankower SV
1
2
Abpfiff
+Video

Kalt erwischt wurden die 59 Zuschauer in Michendorf, als Tony Gnad bereits in der 1. Minute zum 0:1 für Pankow traf. Ole Essel erhöhte in der 74. Minute auf 0:2. Michendorf gab sich nicht auf, doch der Anschlusstreffer zum 1:2 durch Heinrich Mirow in der 89. Minute kam zu spät, um die Heimniederlage noch abzuwenden.

