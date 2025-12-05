Brieselang unter Druck – Verfolgerduell beim FSV Babelsberg 74

– Foto: Michel Grabowski

Nach einem hochemotionalen 13. Spieltag der Landesklasse West spitzt sich das Titelrennen weiter zu. Brieselang behauptete zwar die Spitze, doch der FSV Babelsberg 74 und der VfL Nauen lauern direkt dahinter. Der kommende 14. Spieltag rückt gleich mehrere Schlüsselduelle in den Mittelpunkt – sowohl oben als auch ganz unten.

Der Pankower SV Rot-Weiß empfängt den FC Borussia Brandenburg – beide mit den Eindrücken eines bitteren Wochenendes. Pankow musste beim 1:4 gegen Einheit Perleberg eine deutliche Heimniederlage hinnehmen. Thomas Brackrock traf in der elften Minute zur Gästeführung, Denny Feilke erhöhte in der 24. Minute. Zwei Gelb-Rote Karten gegen Pankow – Tristan Gerloff in der 57. Minute und Patrick Raczkowski in der 76. Minute – verschärften die Situation. Zwar verkürzte Max Wilhelm Brücker in der 70. Minute, doch Max Dietsch entschied das Spiel mit Toren in der 83. und 90.+3. Minute.

Borussia Brandenburg erlebte beim 0:4 in Wittenberge einen noch heftigeren Rückschlag. Mika Dzikus traf in der 16. Minute für Veritas, Sebastian Metschulat erhöhte in der 62. Minute und legte in der 76. Minute nach. Dazwischen verwandelte Frederik Töpfer in der 68. Minute zum 3:0. Nun treffen zwei Mannschaften mit Wiedergutmachungsbedarf direkt aufeinander – und beide müssen liefern, um den Anschluss an die oberen Plätze nicht zu verlieren. ---

Einheit Perleberg geht mit Rückenwind in das Heimspiel gegen die SG Saarmund. Der 4:1-Erfolg in Pankow war ein klares Lebenszeichen: Thomas Brackrock (11.) und Denny Feilke (24.) brachten die Gäste früh in Führung, Max Dietsch erhöhte in der Schlussphase mit Toren in der 83. und 90.+3. Minute. Zwar sah Marvin Gramsch in der 87. Minute Gelb-Rot, doch Perleberg ließ sich nicht mehr aus der Bahn bringen. Saarmund dagegen rutschte mit dem 0:4 gegen Wittstock noch tiefer in den Tabellenkeller. Sören Matuschak traf in der 19. und 88. Minute, Florian Süßmann in der 36. Minute und Scott Zimmermann in der 46. Minute. Die Defensive war überfordert, die Offensive zahnlos. Nun steht Saarmund unter massivem Druck – ein erneuter Ausrutscher würde die Lage dramatisch verschärfen. ---

In Wittstock treffen zwei Mannschaften aufeinander, die zuletzt ein Ausrufezeichen setzten. Der FK Hansa Wittstock feierte beim 4:0 in Saarmund einen klaren Sieg. Sören Matuschak traf in der 19. Minute und verwandelte in der 88. Minute einen Foulelfmeter, dazwischen erhöhten Florian Süßmann (36.) und Scott Zimmermann (46.). Der TSV Chemie Premnitz hingegen holte beim 5:4 gegen Babelsberg II einen emotionalen Moment. Max Mensel traf in der fünften und 41. Minute, Sebastian Schulz verwandelte in der 47. Minute einen Foulelfmeter, Nils Haase erhöhte in der 69. Minute. Doch Babelsberg II glich mit Treffern von Philipp Kruggel (78.) und Nino Lessel (89.) zum 4:4 aus. In der 90.+5. Minute entschied Noah Lange per Foulelfmeter ein spektakuläres Duell. Beide Teams stehen weiterhin unten drin – doch die jüngsten Erfolge lassen dieses direkte Kellerduell zu einer Partie mit enormer Sprengkraft werden. ---

Für den SV Babelsberg 03 II steht nach dem 4:5 in Premnitz ein enorm wichtiges Heimspiel an. Fin Frederik Slabon (23.), Askar Harjehusen per Foulelfmeter (44.), Philipp Kruggel (78.) und Nino Lessel (89.) hielten ihre Mannschaft im Spiel, doch die Abwehr ließ zu viele einfache Gegentore zu. Die SG Grün-Weiß Golm holte im 1:1 gegen den FSV Babelsberg 74 einen Punkt. Leon Schade traf in der zehnten Minute, Moritz Göring glich in der 56. Minute aus. Golm zeigte große Disziplin und Trotzleistung gegen einen der Titelkandidaten. Nun geht es für beide Teams um Stabilität – Babelsberg II braucht dringend Punkte, Golm will einen Sieg. ---

Das Topspiel des Spieltags: Der FSV Babelsberg 74 empfängt den VfL Nauen. Der FSV musste sich beim 1:1 in Golm mit einem Punkt begnügen. Moritz Göring traf in der 56. Minute, die Mannschaft tat sich jedoch gegen die kompakte Defensive des Gegners schwer. Nauen lieferte sich beim 0:0 gegen Tabellenführer Brieselang ein intensives, hochklassiges Duell. Trotz der Roten Karte gegen Luca Lamatsch in der 59. Minute hielt die Defensive stand. Für beide Teams ist dieses Spiel richtungsweisend: Babelsberg kann mit einem Sieg an Brieselang dranbleiben, Nauen könnte den Konkurrenten überholen. Die Ausgangslage ist elektrisierend. ---

Tabellenführer Brieselang trifft auf den SV Blau-Gelb Falkensee – ein Duell mit klar verteilten Rollen. Brieselang gewann zuletzt mit 2:0 gegen Golm. Benjamin Sabanovic traf in der 21. Minute, Justin Stahr legte in der 63. Minute nach. Die Defensive bleibt der große Trumpf des Spitzenreiters. Falkensee hingegen verlor 0:1 gegen Schenkenberg. Finn Niklas Spirius traf in der 15. Minute. Offensiv blieb Falkensee einmal mehr harmlos. Brieselang geht als deutlicher Favorit in dieses Heimspiel – und kann mit einem Sieg die Tabellenführung weiter festigen. ---

Empor Schenkenberg setzt seine starke Form fort und schlug zuletzt Falkensee auswärts mit 1:0. Finn Niklas Spirius traf bereits in der 15. Minute. Schenkenberg bleibt damit die Überraschung des oberen Mittelfelds. Der Pritzwalker FHV 03 verlor dagegen mit 1:2 gegen Michendorf. Nico Trenner traf in der 34. Minute zum zwischenzeitlichen Ausgleich, doch in der 81. Minute verwandelte Fabian Wetterling einen Foulelfmeter zum 1:2. Pritzwalk droht nach gutem Saisonbeginn langsam abzurutschen – und das Auswärtsspiel bei formstarken Schenkenbergern kommt nicht zur rechten Zeit. ---