Brieselang übernimmt die Spitze - FSV Babelsberg 74 patzt in Premnitz

In einer bis zum Schlusspfiff hart umkämpften Begegnung setzten die Hausherren des Pankower SV Rot-Weiß 1921 ein Ausrufezeichen. Den ersten emotionalen Höhepunkt der Partie markierte Tony Gnad, der in der 39. Minute das Tor zur 1:0-Führung für den Aufsteiger erzielte und damit für die psychologisch wichtige Pausenführung sorgte.

Nach dem Seitenwechsel schlug der FSV Veritas Wittenberge/Breese jedoch erfolgreich zurück. In der 69. Minute traf Marten Reichelt zum 1:1-Ausgleich und brachte die Spannung komplett zurück in dieses Duell. Die Schlussphase hielt für alle Beteiligten eine späte Wendung bereit: In der 81. Minute erzielte Patrick Raczkowski den Treffer zum 2:1-Endstand und machte den Heimsieg perfekt.