Brieselang übernimmt die Spitze - FSV Babelsberg 74 patzt in Premnitz

Der 27. Spieltag der Landesklasse West hat das Titelrennen dramatisch neu gestaltet: Der SV Grün-Weiß Brieselang übernahm mit einem überzeugenden 4:0-Sieg bei der SG Grün-Weiß Golm die Tabellenführung, während der bisherige Spitzenreiter FSV Babelsberg 74 beim Tabellenletzten TSV Chemie Premnitz überraschend mit 1:2 verlor. Beide Klubs stehen nun punktgleich bei 58 Zählern, Brieselang jedoch mit der klar besseren Tordifferenz auf Rang eins. Der VfL Nauen hält mit 54 Punkten weiter Kontakt. Drei Spieltage sind noch zu absolvieren — die Entscheidung um die Meisterschaft ist völlig offen.
In einer bis zum Schlusspfiff hart umkämpften Begegnung setzten die Hausherren des Pankower SV Rot-Weiß 1921 ein Ausrufezeichen. Den ersten emotionalen Höhepunkt der Partie markierte Tony Gnad, der in der 39. Minute das Tor zur 1:0-Führung für den Aufsteiger erzielte und damit für die psychologisch wichtige Pausenführung sorgte.
Nach dem Seitenwechsel schlug der FSV Veritas Wittenberge/Breese jedoch erfolgreich zurück. In der 69. Minute traf Marten Reichelt zum 1:1-Ausgleich und brachte die Spannung komplett zurück in dieses Duell. Die Schlussphase hielt für alle Beteiligten eine späte Wendung bereit: In der 81. Minute erzielte Patrick Raczkowski den Treffer zum 2:1-Endstand und machte den Heimsieg perfekt.
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Das Spiel zwischen dem SSV Einheit Perleberg und dem FK Hansa Wittstock 1919 endete 1:1. Wittstock ging durch Sören Matuschak in der 6. Minute früh in Führung. Perleberg antwortete und glich durch Marvin Gramsch in der 35. Minute aus. Beim Remis blieb es bis zum Abpfiff. Perleberg steht damit bei 29 Punkten auf Rang zehn, Wittstock hält bei 22 Punkten auf Rang 15.
Der SV Blau-Gelb Falkensee setzte sich gegen die SG Michendorf mit 2:0 durch. Lange blieb die Partie torlos, ehe Francisco Schulze in der 72. Minute die Führung erzielte. In der Nachspielzeit legte derselbe Schulze in der 90.+2. Minute mit seinem zweiten Treffer nach und besiegelte den Endstand. Falkensee verbessert sich mit dem Sieg auf 27 Punkte und Rang 13, Michendorf verbleibt mit 28 Punkten auf Rang 11.
Der VfL Nauen drehte ein Spiel, das zunächst schlecht begann: Rico Schilling brachte den SV Empor Schenkenberg 1928 bereits in der 25. Minute in Führung. Nauen antwortete in der zweiten Halbzeit: Steven Porath glich in der 64. Minute aus, Tristan Woitina traf in der 72. Minute zum 2:1-Endstand. Mit diesem Sieg klettert Nauen auf 54 Punkte und Rang drei — der Rückstand auf die Spitze beträgt vier Punkte bei noch drei ausstehenden Spielen.
Das bedeutendste Spiel des Spieltags entschied der SV Grün-Weiß Brieselang klar für sich. Dorinel Wittstock leitete die Demontage der SG Grün-Weiß Golm ein: Er traf in der 26. Minute zur Führung und legte in der 36. Minute mit dem 2:0 nach. Jonas Buchholz erhöhte noch vor der Halbzeit in der 42. Minute auf 3:0 und erzielte nach dem Wechsel in der 60. Minute den 4:0-Endstand. Brieselang übernimmt damit die Tabellenführung mit 58 Punkten und einer Tordifferenz von +59 — und schickt damit ein unmissverständliches Signal in Richtung des gleichpunktestarken FSV Babelsberg 74.
Die Überraschung des Spieltags: Der Tabellensechzehnte TSV Chemie Premnitz schlug den Tabellenführer FSV Babelsberg 74 mit 2:1. Noah Peuker-Renaud traf bereits in der 7. Minute zur frühen Führung der Premnitzer und erhöhte nach der Pause in der 48. Minute auf 2:0. Moritz Göring verkürzte in der 57. Minute für Babelsberg 74 auf 1:2, doch die Aufholjagd blieb unvollständig. Für den Titelkandidaten ist diese Niederlage beim Schlusslicht ein schwerer Rückschlag im Rennen um die Meisterschaft — die Tabellenführung ist damit abgegeben.
Im Duell der unteren Tabellenhälfte setzte sich der SV Babelsberg 03 knapp mit 1:0 bei der SG Saarmund durch. Philipp Kruggel erzielte in der 13. Minute das einzige Tor der Partie und sicherte den Auswärtssieg. Babelsberg 03 klettert mit 28 Punkten auf Rang zwölf, Saarmund verbleibt mit 23 Punkten auf Rang 14.
Das Duell zwischen Pritzwalk und FC Borussia Brandenburg endete mit einem 2:2-Unentschieden. Pritzwalk ging durch Jeremy Lange in der 37. Minute in Führung. FC Borussia Brandenburg drehte die Partie: Julian Schwandt traf zunächst in der 71. Minute zum Ausgleich und erzielte in der 84. Minute die 2:1-Führung für die Brandenburger. Doch Jan Wesoli rettete Pritzwalk in der 89. Minute noch den Punktgewinn zum 2:2-Endstand. Pritzwalk hält bei 32 Punkten auf Rang neun, Borussia Brandenburg steht mit 40 Punkten auf Rang sieben.
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