Allgemeines
– Foto: FussballimFKHavelland

Brieselang jagt Nauen – Topteams gefordert, Kellerduelle mit Brisanz

Landesklasse West: Die Übersicht über die die Partien des 11. Spieltags

Der 11. Spieltag der Landesklasse West verspricht viel Spannung. Während der VfL Nauen seine beeindruckende Serie gegen Michendorf fortsetzen will, hofft Verfolger Brieselang in Premnitz auf den nächsten Sieg.

---

Morgen, 13:00 Uhr
Pankower SV Rot-Weiß 1921
Pankower SV Rot-Weiß 1921Pankower SV
FK Hansa Wittstock 1919
FK Hansa Wittstock 1919Wittstock
Abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

---

Morgen, 13:00 Uhr
SSV Einheit Perleberg
SSV Einheit PerlebergPerleberg
SV Babelsberg 03
SV Babelsberg 03Babelsberg II
13:00

Ein Duell zweier Teams aus der unteren Tabellenhälfte steigt in Perleberg, wo Einheit den SV Babelsberg 03 II empfängt. Die Gastgeber mussten sich zuletzt beim FSV Babelsberg 74 mit 0:4 geschlagen geben. Julian Lenz traf in der 28. und 70. Minute, Moritz Göring in der 54. Minute und Pierre König in der 65. Minute. Babelsberg II hingegen feierte beim 6:0 gegen Wittstock ein Offensivspektakel mit vier Treffern von Darijan Silic (14., 29., 65., 74.), sowie Toren von Luca Dahlke (36.) und Philipp Kruggel (70.). Beide Mannschaften brauchen Punkte, um Abstand zur Abstiegszone zu gewinnen.

---

Morgen, 13:00 Uhr
Pritzwalker FHV 03
Pritzwalker FHV 03Pritzwalk
FSV Veritas Wittenberge/Breese
FSV Veritas Wittenberge/BreeseFSV Veritas
13:00

Pritzwalk empfängt nach dem Remis gegen Pankow den FSV Veritas Wittenberge/Breese, der zuletzt mit einem 4:0 gegen Blau-Gelb Falkensee überzeugte. Christoph Poorten traf in der 64. Minute, Frederik Töpfer verwandelte in der 70. Minute einen Foulelfmeter und legte in der 83. Minute nach, ehe Sebastian Metschulat in der 85. Minute das Ergebnis abrundete. Pritzwalk hofft im Heimspiel auf einen Befreiungsschlag, doch Veritas kommt mit viel Selbstvertrauen.

---

Morgen, 13:00 Uhr
SV Blau-Gelb Falkensee
SV Blau-Gelb FalkenseeBG Falkensee
FC Borussia Brandenburg
FC Borussia BrandenburgBorussia Bra
13:00

In Falkensee treffen zwei formschwache Teams aufeinander. Der SV Blau-Gelb kassierte in Wittenberge eine deutliche 0:4-Niederlage, bei der Christoph Poorten (64.), Frederik Töpfer (70., 83.) und Sebastian Metschulat (85.) für Veritas trafen. Borussia Brandenburg verlor das Spiel gegen Nauen knapp mit 0:1, trotz Überzahl nach der roten Karte für Enrico Malak in der 50. Minute. Nick Halt erzielte in der 51. Minute das Tor des Tages. Für beide Teams steht Wiedergutmachung auf dem Programm.

---

Morgen, 13:00 Uhr
VfL Nauen
VfL NauenVfL Nauen
SG Michendorf
SG MichendorfMichendorf
13:00

Tabellenführer Nauen will seine Serie gegen die SG Michendorf ausbauen. Beim knappen 1:0 in Borussia Brandenburg erzielte Nick Halt in der 51. Minute das entscheidende Tor. Trotz Unterzahl nach dem Platzverweis von Enrico Malak (50.) brachte Nauen die Führung über die Zeit. Michendorf feierte zuletzt ein 2:0 gegen Golm – beide Treffer gingen auf das Konto von Carlos Neubert (55., 88.). Der Spitzenreiter ist klar favorisiert, darf den kämpferischen Gegner aber nicht unterschätzen.

---

Morgen, 13:00 Uhr
SG Grün-Weiß Golm
SG Grün-Weiß GolmGW Golm
SV Empor Schenkenberg 1928
SV Empor Schenkenberg 1928Schenkenberg
13:00

Ein Duell zweier Mittelfeldmannschaften: Grün-Weiß Golm trifft auf den SV Empor Schenkenberg. Golm unterlag in Michendorf mit 0:2, während Schenkenberg Premnitz mit 1:0 bezwang. Arnold Kevin Dieffi Tezeuda erzielte in der 29. Minute das einzige Tor des Spiels. Beide Mannschaften wollen mit einem Sieg Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten.

---

Morgen, 13:00 Uhr
TSV Chemie Premnitz
TSV Chemie PremnitzPremnitz
SV Grün-Weiß Brieselang
SV Grün-Weiß BrieselangBrieselang
13:00

Der TSV Chemie Premnitz empfängt den SV Grün-Weiß Brieselang. Die Gäste reisen mit einem 7:1-Triumph über Saarmund im Rücken an. Timm-Maximilian Hytrek traf viermal (3., 17., 55., 80.), Yannick Hurtig (35.), Franek Angelski (66.) und Nino Hippe (90.) steuerten weitere Treffer bei. Auf Premnitz wartet eine Mammutaufgabe – die Brieselanger Offensive ist derzeit die treffsicherste der Liga.

---

Morgen, 15:30 Uhr
SG Saarmund
SG SaarmundSaarmund
FSV Babelsberg 74
FSV Babelsberg 74FSV Babelsb.
15:30

Zum Abschluss des Spieltags empfängt die SG Saarmund den FSV Babelsberg 74. Saarmund kam in Brieselang mit 1:7 unter die Räder, während Babelsberg 74 beim 4:0 gegen Perleberg seine Offensivstärke unter Beweis stellte. Julian Lenz traf in der 28. und 70. Minute, Moritz Göring in der 54. Minute und Pierre König in der 65. Minute. Für Saarmund geht es um Wiedergutmachung, für Babelsberg um den Anschluss an die Tabellenspitze.

14.11.2025, 10:00 Uhr
