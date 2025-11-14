Brieselang jagt Nauen – Topteams gefordert, Kellerduelle mit Brisanz

Der 11. Spieltag der Landesklasse West verspricht viel Spannung. Während der VfL Nauen seine beeindruckende Serie gegen Michendorf fortsetzen will, hofft Verfolger Brieselang in Premnitz auf den nächsten Sieg.

Das Spiel wurde abgesagt. ---

Morgen, 13:00 Uhr SSV Einheit Perleberg Perleberg SV Babelsberg 03 Babelsberg II 13:00 PUSH

Ein Duell zweier Teams aus der unteren Tabellenhälfte steigt in Perleberg, wo Einheit den SV Babelsberg 03 II empfängt. Die Gastgeber mussten sich zuletzt beim FSV Babelsberg 74 mit 0:4 geschlagen geben. Julian Lenz traf in der 28. und 70. Minute, Moritz Göring in der 54. Minute und Pierre König in der 65. Minute. Babelsberg II hingegen feierte beim 6:0 gegen Wittstock ein Offensivspektakel mit vier Treffern von Darijan Silic (14., 29., 65., 74.), sowie Toren von Luca Dahlke (36.) und Philipp Kruggel (70.). Beide Mannschaften brauchen Punkte, um Abstand zur Abstiegszone zu gewinnen. ---

Pritzwalk empfängt nach dem Remis gegen Pankow den FSV Veritas Wittenberge/Breese, der zuletzt mit einem 4:0 gegen Blau-Gelb Falkensee überzeugte. Christoph Poorten traf in der 64. Minute, Frederik Töpfer verwandelte in der 70. Minute einen Foulelfmeter und legte in der 83. Minute nach, ehe Sebastian Metschulat in der 85. Minute das Ergebnis abrundete. Pritzwalk hofft im Heimspiel auf einen Befreiungsschlag, doch Veritas kommt mit viel Selbstvertrauen. ---

In Falkensee treffen zwei formschwache Teams aufeinander. Der SV Blau-Gelb kassierte in Wittenberge eine deutliche 0:4-Niederlage, bei der Christoph Poorten (64.), Frederik Töpfer (70., 83.) und Sebastian Metschulat (85.) für Veritas trafen. Borussia Brandenburg verlor das Spiel gegen Nauen knapp mit 0:1, trotz Überzahl nach der roten Karte für Enrico Malak in der 50. Minute. Nick Halt erzielte in der 51. Minute das Tor des Tages. Für beide Teams steht Wiedergutmachung auf dem Programm. ---

Morgen, 13:00 Uhr VfL Nauen VfL Nauen SG Michendorf Michendorf 13:00 PUSH

Tabellenführer Nauen will seine Serie gegen die SG Michendorf ausbauen. Beim knappen 1:0 in Borussia Brandenburg erzielte Nick Halt in der 51. Minute das entscheidende Tor. Trotz Unterzahl nach dem Platzverweis von Enrico Malak (50.) brachte Nauen die Führung über die Zeit. Michendorf feierte zuletzt ein 2:0 gegen Golm – beide Treffer gingen auf das Konto von Carlos Neubert (55., 88.). Der Spitzenreiter ist klar favorisiert, darf den kämpferischen Gegner aber nicht unterschätzen. ---

Ein Duell zweier Mittelfeldmannschaften: Grün-Weiß Golm trifft auf den SV Empor Schenkenberg. Golm unterlag in Michendorf mit 0:2, während Schenkenberg Premnitz mit 1:0 bezwang. Arnold Kevin Dieffi Tezeuda erzielte in der 29. Minute das einzige Tor des Spiels. Beide Mannschaften wollen mit einem Sieg Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten. ---

Der TSV Chemie Premnitz empfängt den SV Grün-Weiß Brieselang. Die Gäste reisen mit einem 7:1-Triumph über Saarmund im Rücken an. Timm-Maximilian Hytrek traf viermal (3., 17., 55., 80.), Yannick Hurtig (35.), Franek Angelski (66.) und Nino Hippe (90.) steuerten weitere Treffer bei. Auf Premnitz wartet eine Mammutaufgabe – die Brieselanger Offensive ist derzeit die treffsicherste der Liga. ---